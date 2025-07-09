Впервые за 50 лет существования озеро Сайран пережило масштабную реконструкцию, которая началась в феврале 2024 года с очистки дна, демонтажа старых конструкций, укрепления берегов и прокладки инженерных сетей. Пожалуй, это один из немногих крупных водоемов в черте Алматы, доступных для массового отдыха.

Надо признать, что это и один из первых крупных проектов в Алматы, когда городские власти обсуждали планы реконструкции с жителями, выслушали их опасения и пожелания. К созданию эскизного проекта были привлечены независимые эксперты, архитекторы, урбанисты, гражданские активисты и представители экосообществ. Причем благоустройство здесь затевалось не просто ради красоты. Планировалось создать общественное пространство, которое будет доступным и полезным для разных групп горожан.

В проект включили пожелания жителей о зеленых зонах, теневых навесах, пляжной зоне, сохранении открытого доступа к воде, запрете на капитальное строительство. Во время обсуж­дений часто звучало мнение, что необходимо сохранить эту уникальную рекреационную зону, которая находится вблизи крупных магистралей и дает возможность отдохнуть от городского шума.

Официальный срок сдачи объекта был датирован маем 2024 года, но она еще так и не состоялась. Как заявляет подрядчик, работы выполнены на 90%.

Тем не менее с наступлением лета озеро стало точкой притяжения горожан. Общественное пространство встречает алматинцев укрепленными берегами, широкой прогулочной зоной, газонами и декоративными элементами. Проведено озеленение, высажено около 4 000 деревьев, среди них крупномеры, разбиты газоны, клумбы с автоматическим орошением.

Сюда приходят отдохнуть, провести время с детьми и, прогулявшись у воды, ощутить современную и живую городскую среду. Привлекает внимание единый стиль оформления, яркие элементы в виде островка с алыми парусами, уютные зоны отдыха, лавочки и беседки. Пешеходные дорожки теперь проходят вдоль озера, предусмотрены понтонные переходы и пирсы, что создает ощущение близости с природой.

Место стало настолько популярным, что в социальных сетях появились десятки фото и видео с прогулок у озера с позитивными откликами. Многие алматинцы открыли для себя это место, которое всегда считалось запущенным и интересовало только жителей близлежащих районов.

Но и у этой медали тоже оказалось две стороны. Так, учитывая, что подрядчик не успел расставить урны, за считанные дни озеро и территория вокруг буквально утонули в мусоре. Поток отдыхающих в первые летние дни показал, что проект, еще не сданный в эксплуатацию, не до конца готов к массовому наплы­ву посетителей, особенно в выходные. Возникли очереди в туалеты, не хватает теневых зон и парковочных мест.

Можно сказать, что массовое посещение обновленной территории, ставшее стресс-тестом, обнажило критические проблемы. Власти же не предусмотрели эти риски, не подготовили заранее коммунальные службы.

Например, новая скейтплощадка подверглась жесткой критике. Подростки вынесли вердикт: она скользкая, а швы в стыках уже пришли в негодность. В итоге площадку стоимостью 60 млн тенге пришлось срочно ремонтировать, подтверждая возмущения алматинцев о низком качестве ремонтных работ в мегаполисе.

В Сети быстро распространились фото и видео с заваленными мусором газонами и береговой линией, что также вызвало волну критики. Акимату пришлось организовать субботник с участием депутатов маслихата, представителей районных акиматов, общественности, эковолонтеров, студентов.

Автор этих строк прогулялась вокруг озера, чтобы увидеть все своими глазами. Даже в пасмурный день там было много отдыхающих. Самым популярным местом стала пляжная зона, где буквально яблоку негде упасть. Как же важны для нашего мегаполиса подобные водоемы, спасающие горожан от жары! Увы, несмотря на наведенную накануне чистоту, на газонах все же встречались бутылки и пакеты, а многие урны были переполнены. Пришлось-таки сделать замечание парням, которые положили свои пакеты с вещами прямо на клумбу с цветами...

История с Сайраном показала актуальность государственной программы «Таза Қазақстан», суть которой состоит не в том, чтобы бесконечно мести улицы и дворы, а в том, чтобы менять поведение и мышление людей. Она, конечно, нацелена на ликви­дацию свалок, сортировку отходов, улучшение санитарного состояния городов и сел. Но опыт первых дней обновленного озера как нельзя лучше показал, что благоустройство произошло, а сознание части людей осталось прежним. Как в зеркале отразилось состояние общества и уровень его культуры. И сегодня очевидно, что реальный эффект программы «Таза Қазақстан» наступит тогда, когда каждый гражданин начнет нести личную ответственность за состояние среды вокруг себя.

Сайрану, не прошедшему экзамен на культуру горожан, требуются новые подходы в управлении. Алматы по праву считается финансовым, научным и культурным центром страны. Более того, в нем сосредоточено самое большое количество вузов, то есть мегаполис обладает еще и мощным человеческим потенциалом. Может, акимату города стоит использовать знания, энергию и креатив будущих специалистов?

Можно подписать меморандум о сотрудничестве с вузами и превратить эту общественную зону в своего рода технопарк под открытым небом. Место, где будут приобретать профессиональные навыки будущие биологи, озеленители, ландшафтные дизайнеры, инженеры, экологи, почвоведы и даже представители правоохранительных органов. Думаю, что силами одной подрядной организации будет сложно поддерживать территорию в наилучшем состоянии. А труд и энергия молодых людей позволят превратить эту уникальную природную зону в настоящий оазис в мегаполисе.