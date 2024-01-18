Пакистан ответил Ирану ракетными ударами

На экстренном совещании командования армии Пакистана было решено ответить Ирану "тем же"

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Вооруженные силы Пакистана нанесли ракетные удары по территории Ирана спустя сутки после аналогичной атаки со стороны Тегерана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным иранских властей, в результате взрывов в провинции Систан и Белуджистан погибли девять человек.

"В результате налета погибли двое мужчин, три женщины и четверо детей", - проинформировало иранское агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан.

Источник в пакистанской разведке сообщил агентству Reuters, что для нанесения ударов самолеты ВВС Пакистана входили в воздушное пространство Ирана.

Премьер-министр временного правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал свое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и спешно вылетел в Исламабад.

Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии чрезвычайно высокой боеготовности и готовы дать решительный ответ на любые "авантюры" Ирана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в пакистанских силах безопасности.

"Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств и ожидает от других стран, что они тоже не будут нарушать международное право", - заявил президент Пакистана Ариф Алви.

Представитель иранских сил безопасности заявил телеканалу Press TV, что Тегеран потребовал от Исламабада разъяснений в связи с ракетными ударами. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана в Тегеране для получения разъяснений по поводу удара.