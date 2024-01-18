Пакистан ответил Ирану ракетными ударами

На экстренном совещании командования армии Пакистана было решено ответить Ирану "тем же"
Вооруженные силы Пакистана нанесли ракетные удары по территории Ирана спустя сутки после аналогичной атаки со стороны Тегерана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По данным иранских властей, в результате взрывов в провинции Систан и Белуджистан погибли девять человек.
"В результате налета погибли двое мужчин, три женщины и четверо детей", - проинформировало иранское агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан.
Источник в пакистанской разведке сообщил агентству Reuters, что для нанесения ударов самолеты ВВС Пакистана входили в воздушное пространство Ирана.
Премьер-министр временного правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал свое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и спешно вылетел в Исламабад.
Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии чрезвычайно высокой боеготовности и готовы дать решительный ответ на любые "авантюры" Ирана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в пакистанских силах безопасности.
"Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств и ожидает от других стран, что они тоже не будут нарушать международное право", - заявил президент Пакистана Ариф Алви.
Представитель иранских сил безопасности заявил телеканалу Press TV, что Тегеран потребовал от Исламабада разъяснений в связи с ракетными ударами. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана в Тегеране для получения разъяснений по поводу удара.