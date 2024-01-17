Экстренное совещание командования армии началось в Пакистане

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Власти Пакистана приняли решение об отзыве своего посла Мухаммада Мудасира Типу из Тегерана в связи с ракетными ударами, которые иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) нанес по целям в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом заявила официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Неспровоцированное и вопиющее нарушение Ираном суверенитета Пакистана, совершенное вчера вечером, идет вразрез с международным правом, а также целями и принципами Устава ООН, - сказала она. - Этот противоправный акт абсолютно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия ляжет исключительно на Иран".

Согласно Балоч, соответствующая нота протеста была направлена иранскому правительству.

"Мы проинформировали их о том, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана и что посол Исламской Республики Иран в Пакистане [Реза Амири Могхаддам], который в настоящее время находится в Иране, пока может не возвращаться [в Исламабад]", - указала Балоч.

По ее словам, Исламабад также "решил приостановить все визиты на высоком уровне между Пакистаном и Ираном, текущие и те, что планировалось осуществить в ближайшее время".

Также стало известно, что в Пакистане началось экстренное совещание командования армии, на котором обсуждаются варианты ответа на ракетный удар КСИР Ирана.

Накануне сообщалось, что Министерство иностранных дел Ирака отзывает для консультаций своего посла в Тегеране из-за обстрела Корпусом стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) административного центра Иракского Курдистана, города Эрбиль.