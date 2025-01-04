Память генерала Жансена Кереева почтили в Актобе

Армия
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Жансен Кереев – первый и единственный кадровый офицер-казах, удостоенный в советское время звания генерал-лейтенанта, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

На привокзальной площади у бюста знаменитому уроженцу Актюбинской области состоялась торжественная церемония возложения венков. В ней приняли участие ветераны Вооруженных сил, Афганской войны и родственники военачальника.

«Генерал-лейтенант Жансен Кереев оставался патриотом до последнего вздоха. Из 52 лет своей жизни он 33 года провел вдали от Родины. Служил в Забайкальском военном округе, Венгрии, Германии и Вьетнаме, где и скончался в апреле 1983 года. Но где бы ни служил Жансен Кереев, он всегда с любовью вспоминал казахские степи и поддерживал земляков», – поделился воспоминаниями председатель областного филиала «Ветераны Вооруженных сил» Кажымукан Сатенов.

Жансен Кереев родился в 1930 году в селе Иргиз Актюбинской области. После окончания школы служил в рядах Советской Армии на Курильских островах. За его плечами Благовещенское пехотное училище, Военная академия им. Фрунзе, Военная академия Генерального штаба, Высшие академические курсы академии Генерального штаба.

С 1953 по 1956 год командовал взводом под Читой. Служил в Германии, Ленинградском военном округе, командовал 27-й Гвардейской мотострелковой дивизией в ГДР, был начальником штаба 3-й общевойсковой армии Группы советских войск в Германии. С 1979 по 1982 год занимал должность начальника штаба Приволжского военного округа.

В январе 1982 года он был направлен во Вьетнам в качестве старшего советника штаба Вьетнамской народной армии и первого заместителя главы военного совета Министерства национальной обороны.

«Дядя Жансен был честным и мужественным человеком, истинным патриотом своей страны. Я помню, как мы вместе отметили его день рождения в далеком 1980 году. Но, к сожалению, через несколько лет его не стало. Он прожил свою жизнь с огромной самоотдачей. Я благодарен всем, кто сегодня, несмотря на праздничные дни, пришел почтить его память. Это очень важно для нашей семьи», – сказал племянник генерала Амангелді Жоланов.

Мероприятие стало ярким подтверждением уважения к выдающемуся военачальнику, чей жизненный путь стал примером мужества, честного служения и истинного патриотизма.

#Актобе #память #Жансен Кереев

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