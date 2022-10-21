Парковки станут бесплатными на три праздничных дня в Астане

В честь Дня Республики все парковки столицы будут бесплатными три дня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании-оператора платных парковок Астаны.

Платные парковки действуют в будние дни с 08:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни ими можно пользоваться бесплатно.

В субботу, 22 октября, платные парковки будут работать в штатном режиме, поскольку этот день считается рабочим. Оплата составит, как и прежде, 100 тенге в час.

Таким образом, в честь Дня Республики - 23, 24, 25 октября парковки будут бесплатными, разъяснил оператор.