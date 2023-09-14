Парламент ратифицировал Соглашение об обеспечении войск ОДКБ

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: odkb-csto.org

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности принято для эффективного взаимодействия сторон при организации совместного материально-технического и медицинского обеспечения группировок войск (коллективных сил) ОДКБ.

Целью соглашения является согласованная военно-техническая политика, направленная на обеспечение войск (коллективных сил) ОДКБ современными однотипными и (или) совместимыми образцами вооружения, военной и специальной техники, а также материальными средствами.

Задачей соглашения является обеспечение группировок войск (коллективных сил) ОДКБ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами, которое будет осуществляться сторонами самостоятельно за счет собственных средств в соответствии с национальными законодательствами сторон, за счет средств, выделенных на эти цели в рамках целевых межгосударственных программ, реализуемых в формате Организации или двустороннем формате, а также за счет военно-технической помощи, оказываемой сторонами друг другу.

В соответствии со статьей 4 соглашения совет министров обороны и комитет секретарей советов безопасности ОДКБ определяют единые подходы к организации материально-технического и медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ, в том числе в отношении унификации единых расчетно-снабженческих единиц, норм накопления и порядка эшелонирования запасов материальных средств.

Материально-техническое и медицинское обеспечение при развертывании и применении войск (коллективных сил) ОДКБ осуществляется сторонами самостоятельно. В случае, когда материально-техническое и медицинское обеспечение войск (коллективных сил) ОДКБ направляющей стороной затруднено, оно может осуществляться за счет ресурсов принимающей или другой стороны на основе договоренностей между ними.

«Ожидаемым результатом ратификации соглашения станет регулирование вопросов взаимодействия сторон при организации совместного материально-технического и медицинского обеспечения группировок войск (коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности», – говорится в заключении.