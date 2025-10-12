Парламентарии Швейцарии обсудили развитие сотрудничества с Алматы

3
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Аким мегаполиса Дархан Сатыбалды встретился с делегацией депутатов Парламента Швейцарии во главе с сопредседателем Межпарламентской группы дружбы «Казахстан – Швейцария», депутатом Совета кантонов Йозефом Дитли, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

В состав делегации вошли бывший председатель Совета кантонов Филлип Ломбарди, депутаты Совета кантонов Марко Кьеза и Национального совета Эрик Нусбаумер, а также другие представители парламента Швейцарской Конфедерации.

Дархан Сатыбалды отметил, что Алматы - крупнейший финансовый и деловой центр страны, где сосредоточено более 60% банковских активов и около 70% страхового рынка Казахстана. Основу экономики города составляют сферы услуг и торговли, а малый и средний бизнес остаются ключевым источником занятости и роста доходов населения.

Аким также сообщил, что по итогам января–августа 2025 года товарооборот между Алматы и Швейцарией составил 303 тысячи долларов США.

В ходе беседы депутаты отметили схожесть Алматы с городом Лугано по природным условиям, деловой активности и потенциалу для развития туризма и финансовых технологий.

В завершение встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Алматы и швейцарскими городами, в том числе в обмене опытом в сфере городской инфраструктуры, устойчивого развития и инноваций.

#Парламент #Алматы #Швейцария

