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Партия «AMANAT»: встречи в регионах продолжились на востоке страны

В Восточно-Казахстанской области Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов провел ряд встреч с общественностью, представителями интеллигенции, активом партии и молодежью, обсудив вопросы реализации Послания и модернизации партии в соответствии с задачами по построению «Жаңа Қазақстан». Кроме того, Исполнительный секретарь принял участие в мероприятиях по линии партийных проектов «Ардагерлерді ардақтайық» и «Кедергісіз келешек».

В музее-заповеднике Абая «Жидебай-Бөрілі» Исполнительный секретарь партии встретился с аксакалами Абайского района.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем историческом Послании 16 марта сообщил об образовании трех новых областей. Центром Абайской области станет город Семей, это исторически справедливое решение, которое прежде всего придаст мощный импульс развитию региона, создав новые возможности для его жителей», - сказал Асхат Оралов.

В свою очередь акын, член Союза писателей Казахстана Толеген Жангалиев отметил, что этого решения жители Семея ждали давно.

«Мы внимательно слушали Послание Президента и полностью его поддерживаем. Особую радость у нас вызвало решение Президента о создании Абайской области. Оно свидетельствует о его особом отношение к родине великого Абая. На следующее же утро аксакалы района направили Главе государства телеграмму с благодарностью», - поделился Толеген Жангалиев.

В городе Семей на встрече с интеллигенцией были обсуждены вопросы сохранения исторического наследия, восстановления историко-культурных памятников и развития искусства.

«Создание Абайской области – это мудрое решение Президента. Мы уверены, что наша область внесет весомый вклад в построение «Нового Казахстана», в том числе в духовном, культурном, социальном, экономическом аспектах», - поделился своим мнением профессор, доктор филологических наук Арап Еспенбетов. 

 Также Исполнительный секретарь навестил ветерана Великой Отечественной Войны 100-летнего Александра Атавина и заслуженных деятелей партии Оралхана Сартаева и Владимира Халина. Асхат Оралов отметил, что с целью заботы о людях старшего поколения с 2014 года реализуется партийный проект «Ардагерлерді ардақтайық». За это время по всей стране открыто 45 центров активного долголетия, где проводят досуг более 60 тысяч пожилых людей.   

Далее в спортивно-оздоровительном комплексе «Gold King» Исполнительный секретарь «AMANAT» встретился с параспортсменами, обсудив вопросы поддержки людей с особыми потребностями и создания доступной городской среды в рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек».  

В этот же день Асхат Оралов встретился с партийным активом Восточно-Казахстанской области, обсудив приоритеты модернизации «AMANAT».

На активе было отмечено, что на сегодня в регионе более 52 тысяч членов партии, объединенных почти в 300 первичных партийных организаций. Из 290 депутатов маслихатов всех уровней 85,6% - представители партии «AMANAT». По итогам выборов в 104 сельских округах, победу одержали 82% кандидатов от партии «AMANAT». С начала года в общественные приемные партии по Восточно-Казахстанской области поступило более 2,5 тысяч обращений. В основном люди приходят по вопросам социальной поддержки, выделения земельных участков, жилищно-коммунального хозяйства. С марта мобильные общественные приемные выезжают в самые отдаленные аулы.

В ходе встречи с молодыми активистами были обсуждены ключевые вопросы, волнующие молодежь на местах. На сегодня в Восточно-Казахстанской области в корпусе молодых депутатов от партии «AMANAT» состоят 43 казахстанца в возрасте до 35 лет.

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