61 человек пропал без вести
Инцидент произошел поздно вечером в среду, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
«По меньшей мере 61 человек пропал без вести после того, как паром затонул у популярного индонезийского острова Бали поздно вечером в среду», — говорится в сообщении агентства Франс Пресс со ссылкой на местных спасателей.
Паром затонул около 23.20 по местному времени. Всего на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа, четырех человек удалось спасти.
По последним данным, по меньшей мере четыре человека погибли, 23 спасены.
«Как минимум четыре человека погибли и 23 были спасены после того, как паром, перевозивший 65 человек, затонул на пути к индонезийскому острову Бали», — говорится в сообщении.