61 человек пропал без вести

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент произошел поздно вечером в среду, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«По меньшей мере 61 человек пропал без вести после того, как паром затонул у популярного индонезийского острова Бали поздно вечером в среду», — говорится в сообщении агентства Франс Пресс со ссылкой на местных спасателей.

Паром затонул около 23.20 по местному времени. Всего на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа, четырех человек удалось спасти.

По последним данным, по меньшей мере четыре человека погибли, 23 спасены.