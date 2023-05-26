Пастуха и лошадь убило молнией в СКО

В степи Северо-Казахстанской области обнаружили труп мужчины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото МВД РК

Сообщение об этом поступило в дежурную часть отдела полиции Аккайынского района области.

Тело мужчины и его лошади нашли между селами Дайындык и Ленинское Аккайынского района.

31-летний мужчина работал пастухом и пас скот на пастбище.

"Установлено, что в него попал разряд молнии. Мужчина и его лошадь скончались на месте", - проинформировали в полиции.

Проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.