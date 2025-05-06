Акция направлена на сохранение исторической памяти и выражение уважения к подвигу героев, подаривших мирное небо над головой

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане вдоль набережной реки Есиль волонтеры молодежного ресурсного центра «Астана жастары» раздают ленты и значки «Жеңіс лентасы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

«Эти ленточки – символ памяти о подвигах наших дедов и прадедов. Мы чтим память наших предков. Пусть эти ленты станут маленьким символом нашей благодарности», - отметил один из участников мероприятия.

Участники мероприятия поздравили горожан с наступающим праздником, напомнили о значении Дня Победы и важности бережного отношения к историческому наследию.

Патриотическая акция стала частью мероприятий, проводимых в столице в преддверии юбилейной даты — 80-летия Великой Победы.

Акция по раздаче лент «Жеңіс лентасы» началась 6 мая и продлится до 8 мая включительно. Всего планируется раздать 30 тыс. лент.