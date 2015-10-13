Свежий выпуск
Патриотизм должен быть созидательным
Ахат ИБРАЕВ, режиссер и продюсер
Президент в своем обращении к патриотам подчерк­нул, что всех достижений казахстанцы добились благодаря единству, согласию, бережному отношению к родной земле, и выразил уверенность в том, что форум послужит дальнейшей консолидации казахстанцев вокруг общих для нас всех ценностей – общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».
Эти посылы Главы государства дают нам четкое понимание того, что любовь к своей Родине не должна исключать уважение и любовь ко всему человечеству. Ибо все мы, как я понимаю смысл идеи Нации Единого Будущего, живем под одним небом.
«Мәңгілік Ел» также означает, что внешняя политика нашего государства направлена на укрепление международной безопасности и выработку общих ответов на вызовы времени. Глава государства совершенно точно заметил в своем обращении, что форум послужит дальнейшей консолидации казахстанцев вокруг ценностей общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел», укреплению единства и стабильности общества.
Мы по праву гордимся тем, что Казахстан заявляет о себе, как состоявшееся, успешное и ответственное государство.
Один из философов современности заметил, что независимость нужна для того, чтобы увидеть самого себя со стороны. Мы же благодаря нашей независимости смогли понять и увидеть свои возможности, перспективы, показать прочность и незыблемость наших национальных традиций.
Кино же в контексте прозвучавших на форуме идей является мощнейшим средством продвижения их в народ. И мы, молодые кинемато­графисты, готовы неустанно трудиться над тем, чтобы мысли Президента Казахстана стали реаль­ностью.

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Состав правления нацхолдинга "Байтерек" будет сокращен
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Грозит ли карантин Казахстану из-за "Стелс-омикрона", рассказали в Минздраве
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Предпочли «плясать от печки»
Свежий выпуск
Новые больницы и поликлиники
Свежий выпуск
Девелоперский проект аула
Свежий выпуск
Обводнение – дело рук человеческих

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]