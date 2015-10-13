Свежий выпуск Патриотизм должен быть созидательным Ахат ИБРАЕВ, режиссер и продюсер

Президент в своем обращении к патриотам подчерк­нул, что всех достижений казахстанцы добились благодаря единству, согласию, бережному отношению к родной земле, и выразил уверенность в том, что форум послужит дальнейшей консолидации казахстанцев вокруг общих для нас всех ценностей – общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».

Эти посылы Главы государства дают нам четкое понимание того, что любовь к своей Родине не должна исключать уважение и любовь ко всему человечеству. Ибо все мы, как я понимаю смысл идеи Нации Единого Будущего, живем под одним небом.

«Мәңгілік Ел» также означает, что внешняя политика нашего государства направлена на укрепление международной безопасности и выработку общих ответов на вызовы времени. Глава государства совершенно точно заметил в своем обращении, что форум послужит дальнейшей консолидации казахстанцев вокруг ценностей общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел», укреплению единства и стабильности общества.

Мы по праву гордимся тем, что Казахстан заявляет о себе, как состоявшееся, успешное и ответственное государство.

Один из философов современности заметил, что независимость нужна для того, чтобы увидеть самого себя со стороны. Мы же благодаря нашей независимости смогли понять и увидеть свои возможности, перспективы, показать прочность и незыблемость наших национальных традиций.

Кино же в контексте прозвучавших на форуме идей является мощнейшим средством продвижения их в народ. И мы, молодые кинемато­графисты, готовы неустанно трудиться над тем, чтобы мысли Президента Казахстана стали реаль­ностью.



