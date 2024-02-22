«Патрульки» в Астане оснастили камерами с обзором 360 градусов

Они будут фиксировать нарушения скоростного режима на участках улиц без стационарных камер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны
Сообщается, что с 21 февраля на дорогах города начали патрулирование 5 экипажей с мобильным аппаратно-программным комплексом «Ekin Patrol G 2», который фиксирует нарушения скоростного режима автомобилей, движущихся в противоположных и в одном направлении.
Также через комплекс панорамного наблюдения с обзором сторон 360 градусов можно распознать находящиеся в розыске машины. Функция позволит оперативно реагировать на задержание таких автомобилей.
– За счет мобильности и многофункциональности комплекса будут зафиксированы нарушения скоростного режима на участках улиц без стационарных камер регистрации нарушений. Это позволят повысить уровень безопасности дорожного движения и контролировать обеспечение общественного порядка, – отметили в департаменте.