«Патрульки» в Астане оснастили камерами с обзором 360 градусов

Они будут фиксировать нарушения скоростного режима на участках улиц без стационарных камер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны

Фото: скриншот видео instagram.com/police__astana/

Сообщается, что с 21 февраля на дорогах города начали патрулирование 5 экипажей с мобильным аппаратно-программным комплексом «Ekin Patrol G 2», который фиксирует нарушения скоростного режима автомобилей, движущихся в противоположных и в одном направлении.

Также через комплекс панорамного наблюдения с обзором сторон 360 градусов можно распознать находящиеся в розыске машины. Функция позволит оперативно реагировать на задержание таких автомобилей.