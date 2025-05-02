Паводковую воду направили в реки и озера ЗКО

Водное хозяйство
114
Дана Аменова
корреспондент

В Минводы утверждают, что это позволит улучшить экологическую обстановку в регионе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, паводковая вода была направлена в Камыш-Самарские озера, озера Жалтырколь, Сорколь, Орыскопа, Едильсор, Когалы, Итбатыр, Бирказан, Кисыккамыс, Атпут, Тасонгар, Сагырбай, Жанаталап, Отеген, Едиге, Айдын, Сары Айдын, Канбакты, Казыбай-1, Казыбай-2 и Коктерек, а также в реки Мукыр, Конырсай и Куйрыксай.

Также полито более 18 тыс гектаров пастбищ через Жайык-Кушумскую систему озер, реки Большой Узень и Малый Узень. Это позволит улучшить экологическую обстановку в регионе и обеспечить крестьян необходимыми кормовыми запасами.

С начала года из реки Жайык в Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему направлено 307 млн кубометров воды. Из них 124 млн кубометров – паводковая вода.

На сегодня в каскаде водохранилищ УКООС собрано 188 млн кубометров воды, они наполнены на 72%.
А Чаганское водохранилище наполнилось во время паводкового периода на 100%, в нем собрано 19,1 млн кубометров. Эта вода будет предоставлена на договорной основе предприятиям, крестьянским хозяйствам и дачным обществам Уральска.

«В ЗКО весенний паводок прошел стабильно. Водохозяйственные объекты филиала не только обеспечили безопасный пропуск паводковых вод, но и позволили направить их в реки, озера, пастбища и сенокосы. Паводковая вода также собиралась в водохранилищах для водоснабжения местных аграриев и промышленных предприятий в летне-осенний период», – сообщил исполняющий обязанности директора филиала «Казводхоза» по Западно-Казахстанской области Рауан Хусаинов.

 

#ЗКО #паводки #вода #реки #озера #Минводы

Популярное

Все
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Израиль запросил международную помощь в тушении лесных пожаров
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни мая
Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца
В области Абай прорвало дамбу: последствия устранены
Небоскреб Трампа построят в Дубае
Водительские права продавала ОПГ в Шымкенте
Впервые арендодателя осудили за нарушение при сдаче жилья в Шымкенте
Какие национальности проживают в Казахстане
Подземный газгольдер горит в Косшы
Краснокнижный снежный барс вновь попал в объектив фотоловушки на Алтае
Казахстанка поборется за выход в финал теннисного турнира в Германии
Современные технологии для защиты от паводков применяют в СКО
Дату последнего звонка перенесли в школах Казахстана
Почти 90 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия
В Астане презентовали издание сказки «Конек-Горбунок» на двух языках
Театр Sensitive покорил зрителей Китая
Праздник музыки: более 30 мероприятий пройдет в рамках международного фестиваля «Опералия»
Почти 500 организаций с госучастием готовят к приватизации, объединению или ликвидации в РК
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Полководец. Писатель. Патриот
Есть о чем и есть кому снимать
Токаев произвел ряд назначений
«Завтра возвращаюсь на фронт…»
Художник, страстно влюбленный в жизнь
Токаев подписал поправки в ряд законов
Государство и бизнес создадут «цифровой путь» туриста
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Серик Сапиев возглавил Национальный сурдлимпийский комитет РК
Отрасль уверенно движется по пути диверсификации
В детских садах внедряют программу Baby Tennis
Глава государства вручил Александеру Чеферину орден «Достык» II степени
Казахстанские хоккеисты обыграли Австрию на юношеском ЧМ в Венгрии
Возврат активов: 1,4 млрд тенге выделено на строительство медпунктов в Актюбинской области
Спикер Сената оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной Папы Римского
Талхиз – транзитный хаб средневековья
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Кредиты для бизнеса: синдицирование в помощь

Читайте также

Почти 90 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия
Первая группа казахстанских специалистов по водным ресурсам…
К исследованию озера Балхаш подключится Франция
Более 600 млн кубометров воды направит Кыргызстан в поливно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]