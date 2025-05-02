В Минводы утверждают, что это позволит улучшить экологическую обстановку в регионе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, паводковая вода была направлена в Камыш-Самарские озера, озера Жалтырколь, Сорколь, Орыскопа, Едильсор, Когалы, Итбатыр, Бирказан, Кисыккамыс, Атпут, Тасонгар, Сагырбай, Жанаталап, Отеген, Едиге, Айдын, Сары Айдын, Канбакты, Казыбай-1, Казыбай-2 и Коктерек, а также в реки Мукыр, Конырсай и Куйрыксай.

Также полито более 18 тыс гектаров пастбищ через Жайык-Кушумскую систему озер, реки Большой Узень и Малый Узень. Это позволит улучшить экологическую обстановку в регионе и обеспечить крестьян необходимыми кормовыми запасами.

С начала года из реки Жайык в Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему направлено 307 млн кубометров воды. Из них 124 млн кубометров – паводковая вода.

На сегодня в каскаде водохранилищ УКООС собрано 188 млн кубометров воды, они наполнены на 72%.

А Чаганское водохранилище наполнилось во время паводкового периода на 100%, в нем собрано 19,1 млн кубометров. Эта вода будет предоставлена на договорной основе предприятиям, крестьянским хозяйствам и дачным обществам Уральска.