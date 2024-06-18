Паводковый мусор отправили в утиль

Две тонны мусора убрали волонтеры Северо-Казахстанского филиала партии «Amanat» в ходе еженедельной акции «Таза бейсенбі» с территории насосной станции ТОО «Қызылжар су».

Акция «Таза бейсенбі» инициирована партией «Amanat» и проводится в рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан».

Еженедельно по четвергам активисты выезжают на заранее определенные территории, где требуется уборка. Одним из таких захламленных мест стала насосная станция второго подъема ТОО «Қызылжар су». Два месяца назад вода принесла сюда много пластика, поваленных деревьев.

В течение двух часов депутаты городского маслихата, активисты молодежного крыла «Жастар Рухы», работники филиала партии и ТОО «Қызылжар су» навели на территории насосной станции образцовый порядок.

– Уборка продлится до авгус­та, – сообщил исполнительный секретарь филиала «Болашақ» партии «Amanat» Александр Зель. – У нас разработана карта загрязненных территорий, определены локации, будем выезжать по графику, привлекая гражданское общество. В планах – очистка порядка десяти мест…

Акция «Таза бейсенбі» проходит по всему региону. За день в Петропавловске и районах Северо-Казахстанской области было собрано почти 27 тонн мусора, в уборке участвовали около 700 человек.