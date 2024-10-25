Педагогов и медиков чествовали в столице

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Анастасия Михайлова

Лучшие в своей профессии получили почетные звания

фото с сайта Минздрава

В честь Дня Республики в Астане подвели итоги конкурса «Лучший педагог», а также отметили заслуги врачей, деятелей общественного здравоохранения, менеджеров отрасли, внесших значительный вклад в спасение жизни людей и развитие отечественной медицины.

Нынче за звание лучшего учителя боролись 1 750 специалис­тов школ и колледжей. Из них выбрали 64 человека. По словам министра просвещения Гани Бейсембаева, ежегодно педагоги показывают высокие достижения на международной арене. Например, в этом году нашими школьниками завоевано 26 медалей на самых престижных всемирных предметных олимпиадах, из которых две – золотые. Главный учитель страны добавил, что государство оказывает колоссальную поддержку всему педагогическому сообществу.

Победители республиканского конкурса получили свидетельство «Лучший педагог», нагрудный знак «Лучший педагог» и денежное вознаграждение в размере 1 000 МРП (более 3,6 млн тенге). Кроме того, ряд заслуженных работников системы просвещения получили государственные и ведомственные награды – «Ерен еңбегі үшін», медали «Еңбек ардагері», нагрудные знаки «Ы. Алтынсарин», «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» и другие. Добавим, что накануне праздника двое педагогов удостоились звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

В рамках торжественного мероприятия «Мәңгі жаса, қыран елім – Қазақстаным», как сообщается на сайте Минздрава, почетные звания и награды получили люди в белых халатах. Заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова и глава Минздрава Акмарал Альназарова отметили значительный вклад медиков в развитие отечественной системы здравоохранения.

Впервые в истории независимого Казахстана три врача были удостоены звания «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері». Среди награжденных – генеральный директор АО «Национальный научный медицинский центр» Абай Байгенжин, руководитель Центра гематологии ТОО «Национальный научный онкологический центр» Вадим Кемайкин, врач КГП «Областная клиническая больница» Карагандинской области Борис Цхай. Известный казахстанский доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, руководитель Международного центра клинической репродуктологии PERSONA Вячеслав Локшин получил орден «Барыс» I степени. Выдающиеся профессионалы в своей отрасли стали обладателями медали «Шапағат», орденов «Парасат», «Құрмет» и других.

На сегодняшний день в системе здравоохранения республики трудятся 271 929 медицинских работников, среди них свыше 80 тыс. врачей. В этом году Главой государства принят закон, направленный на комплексную защиту медицинских работников, включая всесторонние меры социальной поддержки, такие как предоставление жилья специалис­там, прибывающим в сельскую местность, выплата подъемных пособий и другие льготы.

#награждение #госнаграды #День Республики

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