Пенсионная система Казахстана: становление и развитие

Это означает, что пройдено больше половины пути становления. Полный цикл формирования любой накопительной пенсионной системы, в которой приняло участие хотя бы одно поколение на протяжении всего трудоспособного периода, составляет не менее 40 лет, и в нашей стране он завершается ближе к 2038 году.

В далеком 1998 году, после того как стало очевидно, что чисто солидарная пенсионная система несостоятельна, в Казахстане начался переход к многоуровневой системе. Помимо наличия государственной пенсии, выплачиваемой гражданам из текущих доходов бюджета страны, была введена накопительная пенсия, основанная на принципах персональных пенсионных сбережений.

Причинами перехода от солидарной системы к смешанной стали объективные социально-экономические и демографи­ческие факторы в Казахстане и в мире. Соотношение между количеством работающих и пенсионеров уменьшается в силу общемировых трендов: рост продолжительности жизни и постепенное снижение рождаемости. В последние годы к этим факторам добавились другие, включая глобальные трансформации на рынке труда (появление новых форм занятости, сокращение наемных форм, рост самозанятос­ти и миграции, цифровизация экономики).

Вследствие указанных причин во всем мире чисто распределительные системы (солидарные и страховые) теряют финансовую устойчивость и испытывают трудности в обеспечении граждан адекватной пенсией. Поэтому большинство стран постепенно создают многоуровневую пенсионную систему, в которой государственный и накопительный компоненты пенсии не противопоставляются, а дополняют друг друга.

Долгосрочные актуарные расчеты ООН и ЕНПФ показывают, что к 2050 году доля людей старше 60 лет вырас­тет с 13 до 17,3%, т. е. каждый шестой казахстанец будет старше 60 лет. К 2050 году в нашей стране суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину снизится до 2,42 (хотя и останется выше уровня простого замещения поколений – 2,1). То есть чаще женщина будет давать жизнь 2, а реже 3 детям, в то время как в 2023 году рождаемость составляла 3,05, т. е. в среднем рождались 3 и более детей.

В Казахстане за прошедшие годы получили развитие как государственный, так и накопительный уровни пенсионной системы. В 1998 году были введены 10-процентные обязательные пенсионные взносы (ОПВ) работников. В июне 2005 года введена базовая пенсия, которая с 1 июля 2017 года стала учитывать трудовой стаж работника как до 1998 года, так и после. В 2014 году введены 5-процентные обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) работодателей в пользу работников, занятых во вредных условиях труда. В 2024 году введены обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) с поэтапным повышением взносов с 1,5 до 5% к 2028 году. Аналогичное последовательное развитие пенсионных систем происходит и в других странах.

Поэтапно в Казахстане создана устойчивая многокомпонент­ная система, и время показывает, что выбор сделан верно. Многоуровневая (смешанная) система, включающая государственный и накопительный компоненты, сбалансирована, меньше зависит от демографических и иных факторов, стимулирует формирование долгосрочных сбережений. Государственная пенсия прежде всего обеспечивает граждан универсальным (в том числе базовым) доходом. В накопительной системе работающее поколение платит взносы, которые не распределяются между живущими пожилыми людьми, а накапливаются, инвестируются в экономику и в перспективе позволят все большему количеству граждан самостоятельно обеспечивать себя накопительной пенсией, не полагаясь только на государство.

Пенсионная система в Казахстане в целом построена в соответствии с рекомендациями международных организаций и практикой стран ОЭСР. Первый уровень включает базовую пенсию для всех граждан и солидарную – для тех, кто имеет трудовой стаж не менее 6 месяцев до 1998 года. Второй уровень включает обязательные взносы в накопительную пенсионную систему (ОПВ работников, ОППВ и ОПВР работодателей). Третий уровень состоит из индивидуальных и корпоративных добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые могут отчислять как работники в свою пользу, так и их работодатели в пользу своих работников.

В результате будущие пенсионные доходы граждан диверсифицированы, и выплаты будут производиться им из двух источников: из государственного бюджета и ЕНПФ (за счет взносов работников и работодателей и накопленного инвестиционного дохода).

Мировой опыт показывает, что именно смешанная пенсионная система (такая же, как в Казахстане) успешнее решает задачу адекватного пенсионного обеспечения. При этом растет значимость накопительной пенсии. В мире за последние 25 лет доля накопительных систем в совокупных пенсионных активах выросла с 35 до 58%, превысив все распределительные системы, и имеет тенденцию к дальнейшему росту.

В глобальном пенсионном индексе Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) 2024 года оценены 48 пенсионных систем, охватывающих 65% населения Земли. Оценка учитывает более 50 индикаторов, разделенных на три категории (адекватность, устойчивость и целостность). Пенсионная система Казахстана заняла срединное 24-е место, достигнув хороших показателей по устойчивости (8-е место) и целостности (16-е место) пенсионной системы и более низких по адекватности пенсий (41-е место).

Ключевые рекомендации, данные в индексе MCGPI для Казахстана, – это повышение адекватности совокупной пенсии для граждан и рост пенсионных сбережений в интересах вкладчиков.

Странами с лучшими системами признаны Нидерланды, Исландия и Дания.

Пенсионная система Казахстана устойчива, но требует дальнейшего развития с учетом опыта передовых систем, в первую очередь в целях увеличения адекватности совокупной (как государственной, так и накопительной) пенсии для наших граждан.

О том, какие последние изменения произошли в пенсионной системе, нам рассказал председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов:

– Задача любой пенсионной сис­темы – обеспечить замещение трудовых доходов граждан адекватным пенсионным доходом. По итогам 2023 года коэффициент замещения дохода в Казахстане в целом соответствует минимальным международным стандартам. Средний коэффициент замещения (отношение средней совокупной пенсии к средней заработной плате по республике) составил порядка 42%. Согласно стандартам Меж­дународной организации труда, для обеспечения адекватного пенсионного дохода получаемая пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка.

Вследствие постепенного снижения доли солидарной пенсии требуется дальнейшее укрепление базовой и накопительной пенсий. Для каждого казахстанца роль личных пенсионных накоплений будет рас­ти, как принято в передовых пенсионных системах. Чем больше чис­ло граждан, имеющих адекватные выплаты за счет своих пенсионных накоплений, тем меньше их зависимость от госпенсии, тем устойчивее госбюджет, фокусирующий расходы на гражданах, нуждаю­щихся в социальной поддержке.

Социальным кодексом Казах­стана, вступившим в силу с 1 июля 2023 года, реализован пакет мер по повышению пенсионных доходов граждан. Одна из них – поэтапный рост в период с 2023 по 2027 год размера минимальной базовой пенсии с 55 до 70%, а максимальной – со 100 до 120% от прожиточного минимума. Другая мера – введение ОПВР с 1 января 2024 года. Для чего это сделано? Известно, что солидарная часть совокупной пенсии ежегодно уменьшается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж только до 1 января 1998 года. В результате граждане, родившиеся в 1980-х годах и позже, могут остаться с недостаточным пенсионным доходом. Поэтапное повышение базовой пенсии (укрепление государственного компонента) и введение ОПВР (рост накопительного компонента) направлены на поддержание уровня пенсионного обеспечения. В целом ответственность за будущую пенсию распределена между государством, работодателем и работником.

Также реализована мера по увеличению охвата населения пенсионной системой. Две категории граждан также стали обязаны уплачивать ОПВ с 1 июля 2023 года. Первая – это люди, которые работают по договорам гражданско-правового характера и оказывают услуги физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами. Вторая – это граждане, работающие в представительствах международных организаций, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в Казахстане.

Еще одно изменение – получение всеми вкладчиками права с 1 июля 2023 года передавать до 50% обязательных и до 100% добровольных накоплений в управление частным компаниям – управляющим инвес­тиционным портфелем (УИП). Кроме того, рассматриваются предложения по введению мультипортфельного управления с правом выбора вкладчиками портфелей с разными инвестиционными стратегиями от УИП. Эти меры направлены на повышение эффективности управления с учетом выбора вкладчиков.

В период с 01.01.2021 г. (дата получения права передавать часть пенсионных накоплений в УИП, превышающих пороги минимальной достаточнос­ти (ПМД) или оставшихся на пенсионном счете после заключения договора пенсионного аннуитета со страховой компанией) по 30.06.2023 г. из НБРК в УИП было переведено около 8,9 млрд тенге.

В период с 01.07.2023 г. (дата получения права передавать до 50% обязательных и до 100% добровольных накоплений в УИП, не ограничиваясь ПМД) по 01.12.2024 г. из НБРК в УИП было переведено около 50 млрд тенге.

За последние годы в ЕНПФ реализован ряд важных масштабных проектов. В 2024 году заработала программа «Национальный фонд – детям», в рамках которой фондом было автоматически открыто почти 7 млн счетов детям с правом использования накоплений на образование и жилье с 18-летнего возраста. Также с 2024 года были открыты счета по учету ОПВР. Реализовано право вкладчиков на использование части накоплений на жилье и лечение. Еще ранее ЕНПФ стал компетентным органом по реализации соглашения ЕАЭС по осуществлению пенсионного обеспечения трудящихся стран ЕАЭС при их работе в Казахстане.

Как крупнейший по клиентской базе в стране инфраструктурный институт, ЕНПФ обеспечил дос­тупность и качество своих услуг, внедрив высокотехнологичные сервисы. Осуществляя прозрачный учет более 21,8 трлн тенге пенсионных активов на около 17 млн счетов вкладчиков по всем видам взносов, ЕНПФ довел уровень цифровых услуг до 95%. Практически за любой услугой можно обратиться в личном кабинете на сайте ЕНПФ или мобильном приложении в режиме 24⁄7.

Консультируя вкладчиков и предоставляя полную информацию о своих накоплениях, ЕНПФ также позволяет им самостоятельно прогнозировать и планировать совокупную пенсию. Для этого доступны онлайн удобные сервисы – «Пенсионный калькулятор» и «Персональный план пенсионных накоплений». С помощью них можно предварительно рассчитать свою будущую пенсию и сформировать свой план по ее увеличению.

В 2023 году ЕНПФ предос­тавил 24,8 млн услуг, а за 11 месяцев 2024 года – около 40 млн услуг. 100% заявлений на

выплаты и переводы исполнены своевременно. В 2023 году поступило 69 жалоб вкладчиков, из которых ни одна не получила подтверждение на обоснованность. Получено более 547 тыс. благодарностей за оказанные услуги.

Фонд провел 35,3 тыс. выездных мероприятий в отдаленных регионах с охватом 761,8 тыс. человек, более 1,2 млн неактивных вкладчиков получили консультации по телефону. Более 2 млн вкладчиков регулярно пользуются своим личным кабинетом на сайте ЕНПФ, 2,8 тыс. организаций зарегис­трированы в своем личном кабинете юридического лица.

Накопительная система также позволяет дополнять обязательные пенсионные взносы ДПВ. Для ДПВ законодательно предус­мотрены и налоговые стимулы, и право передачи в управление УИП в полном объеме, и возможность получить выплаты до наступления пенсионного возрас­та. Добровольные накоп­ления стали быстрее расти: на 1 декаб­ря 2024 года в ЕНПФ открыто более 430 тыс. счетов по ДПВ с накоплениями свыше 7,1 млрд тенге (в 2020 году таких счетов было 39 тысяч).

Согласно исследованиям Всемирного банка, интерес работников к уплате ДПВ растет, если дополнительно работодатель одновременно с ними отчисляет ДПВ в их пользу. В развитых странах (Велико­британия, США, Канада, Новая Зеландия и др.) принято, чтобы работодатель заботился о будущих пенсиях работников. Поэтому пенсионные планы, софинансируемые работодателями, формируют основу профессиональной пенсии, обеспечивая работников сбережениями на старость.

Пенсионная система Казахстана в целом состоялась и продолжает последовательно развиваться.

Преимущества накопительного компонента для государства и вкладчиков очевидны: финансовая устойчивость и независимость от госбюджета; право собственности граждан на пенсионные накопления, включая право их наследования; право выбора управляющих компаний и покупки пенсионного аннуитета; право частичного использования накоплений на жилье и лечение; наличие стимулов по уплате обязательных пенсионных взносов (т. к. на их основе формируется трудовой стаж, учитываемый при расчете базовой пенсии); налоговые стимулы для пенсионных взносов и сбережений; рост прозрачности трудовых доходов граждан и повышение их финансовой грамотности; наличие госгарантии по сохранности пенсионных накоплений от инфляции; независимость государства от внешних рынков заимствований и рост долгосроч­ных инвестиций в экономику страны.

Факты и цифры по состоянию на 01.12.2024 г.:

• более 21,8 трлн тенге пенсионных накоплений;

• более 16,8 млн счетов с пенсионными накоплениями по всем видам взносов;

• 7,3 трлн тенге осуществленных выплат (за весь период с 1998 года);

• порядка 40% накопленного инвестиционного дохода в сос­таве пенсионных накоплений;

• около 7 млн счетов, открытых в ЕНПФ по программе «Нацфонд – детям» для формирования целевых сбережений детей на образование и жилье или (при неиспользовании на эти цели) для их пенсионного обеспечения в будущем.