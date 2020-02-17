Пенсионная система требует срочного совершенствования – Нурымбетов

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Накопительная пенсионная система требует срочного совершенствования. Об этом на заседании Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК заявил глава ведомства Биржан Нурымбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"На сегодня солидарная пенсионная система постепенно сворачивается, а на первый план выходит накопительная пенсионная система, введенная с 1998 года. Но, к сожалению, накопительная пенсионная система в сегодняшнем ее виде требует срочного совершенствования. Сегодня в рамках накопительной пенсионной системы получают пенсию порядка 212 тысяч человек, средний размер выплат составляет около 21 тысячи тенге. За 22 года общий объем накоплений граждан составил 10,8 триллиона тенге. В среднем на одного вкладчика это всего лишь по одному миллиону тенге", – сказал Нурымбетов.
По его словам, такая ситуация связана с рядом системных проблем, требующих решения.
"Во-первых, это невысокий уровень доходов работающих граждан. Во-вторых, нерегулярность уплаты пенсионных взносов, задолженности по обязательным пенсионным взносам, наем и работа без трудовых договоров, низкая доходность пенсионных активов. Для повышения уровня доверия вкладчиков к пенсионной системе и формализации занятости по поручения Президента Правительством совместно с Национальным банком внесены предложения по модернизации пенсионной системы, в том числе по целевому использованию гражданами части своих пенсионных накоплений, которые в целом одобрены Главой государства", – дополнил Нурымбетов.
Министр отметил, что меры по их реализации будут осуществлены в соответствии с разрабатываемой дорожной картой по дальнейшему развитию пенсионной системы на 2020-2024 годы.