Перед аграрным сектором стоят колоссальные задачи

В Алматы на базе Национальной академии наук РК проходит международный Форум высокого уровня ИОПБ по продовольственной безопасности, организованный совместно ИОПБ с Казахским национальным аграрным исследовательским университетом.



В форуме принимают участие высокие гости и представители 20 государств и более 500 участников.



После торжественного открытия форума и пленарного общего заседания, где модерировал Старший офицер связи ИОПБ Манафи Абдула Мутуало, участники продолжили работу по разным согласованным научным направлениям - «Образование и продовольственная безопасность: вызовы и перспективы», «Инвестиционные возможности в сельскохозяйственном секторе», «Женщины и продовольственная безопасность» и другим.



Спикеры отметили: одним из приоритетных направлений развития национальной экономики является агропромышленный комплекс, перед которым сегодня стоят колоссальные задачи.



Казахстан по итогам 2021 года в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности занял 32 место среди 113 стран и по наименьшему уровню голода - 21-е место из 107. В настоящее время казахстанцы на покупку продуктов питания тратят в разрезе регионов от 44 до 62% от общего дохода. При этом доходы населения страны по децильным группам населения разнятся в зависимости от сферы занятости и размера заработной платы.



Анализ производства, потребления сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения республики и их сопоставление с научно-обоснованными физиологическими нормами позволили определить, что в республике необходимо увеличить производство мяса птицы, сыра, творога, овощей, фруктов, рыбы и яиц. В настоящее время эти продукты импортируются в Казахстан из других стран. Планируется, что к 2030 году республика сможет обеспечить население всеми этими продуктами, за исключением сахара, за счет собственного производства.



Достигнуты определенные результаты по продовольственной безопасности по таким показателям, как доступность, качество, безопасность, наличие продовольственной продукции для населения, выполнение принятых социальных программ по обеспечению пищевой безопасности, рынка и финансовых услуг, низкая доля населения за чертой бедности и, самое главное, сложилась положительная тенденция в устойчивом развитии АПК.



Исламская организация по продовольственной безопасности при Организации Исламского Сотрудничества, созданная по инициативе Первого Президента Казахстана, является самой крупной международной мусульманской организацией, в которую входят 57 стран с населением порядка 1,5 млрд человек.