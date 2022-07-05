Перепил, убил – в тюрьму

Каждое шестое преступление в Костанае совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке

Один из общественных пороков – злоупотребление спиртными напитками считается конкретной причиной подавляющего большинства преступлений. В Костанае из года в год растет количество правонарушений, совершенных под воздействием алкоголя. И все чаще такие преступления характеризуются как тяжкие и особо тяжкие. А сценарий их примерно одинаков: выпил, пошел за добавкой, снова выпил, потерял контроль, схватился за нож…

80% убийств или тяжкого причинения вреда здоровью совершается ночью в квартирах. Каждый раз при осмотре места происшествия криминалисты находят любопытную деталь: недопитую бутылку водки, которая явно была лишней.

– В бутылке остается примерно 150 граммов водки. Это тоже интересная деталь, которая говорит о том, что выпивающие даже это количество не могли осилить, соответственно, они перебрали со спиртным. И в этом состоянии люди начинают вспоминать какие-то старые обиды, выяснять отношения, что зачастую заканчивается печально. Как правило, преступника находят на месте происшествия пьяным или же он, очнувшись, понимает, что натворил, и сам вызывает полицию, – рассказал заместитель прокурора Костаная Аслан Сыздыков.

Портрет опьяненных спиртным преступников тоже в общем-то типичен: чаще это мужчины среднего возраста – 35–40 лет. Но бывают и исключения. Порой за ножи хватаются и нетрезвые женщины. Как и случилось в Костанае в январе текущего года.

– Супружеская пара начала распивать спиртное еще днем. После того как выпивка закончилась, они пошли в так называемый придомовой магазин, где им беспрепятственно продали алкоголь в запрещенное для продажи время. Уже дома между супругами произошел конфликт, в ходе которого жена, схватив кухонный нож, нанесла ножевое ранение мужу в область груди, от чего он и скончался, – раскрывает детали старший прокурор прокуратуры Костаная Куаныш Накитов. – Из показаний свидетелей в рамках уголовного дела выяснилось, что муж часто оскорблял жену. И у нее что называется «накипело».

Как правило, все преступления совершаются по аналогичному сценарию. Меняется лишь состав участников: друзья, родственники, новые знакомые... Но чаще в пьяном угаре отношения выясняют именно муж и жена, а точнее, сожители. Мужчины нападают на женщин из-за ревности, а женщины на мужчин – из-за старых обид. Вот уж действительно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

Психологи утверждают, что если бы многих выпивающих вовремя остановили, то большинства преступлений удалось бы избежать.

Есть закон, найдутся и нарушители

Корнем зла в прокуратуре города Костаная считают недобросовестных предпринимателей, торгующих спиртным в запрещенное время. Законом ведь не зря введено ограничение по продаже алкоголя. Дело в том, что специалисты годами изучали материалы уголовных дел, анализировали и в итоге пришли к выводу, что зачастую убийца – это тот, кто побежал за добавкой после девяти вечера.

На основе этих заключений в 2014 году в Казахстане ввели запрет на продажу крепких спиртных напитков после 21:00. Однако коль есть закон, всегда находятся и его нарушители. В нашем случае это торговцы придомовых магазинов. В супермаркетах с этим делом строго – после 21.00 полки со спиртным завешивают цепями.

– За пять месяцев текущего года в Костанае выявлено 63 административных правонарушения, предусмотренных статьей 200 Кодекса РК об административных правонарушениях. В 60% случаев – это продажа алкоголя в запрещенное время, а в 40% – продажа несовершеннолетним. Если провести сравнительный анализ, то можно отметить небольшой рост такого рода правонарушений. В 2021-м за этот же период времени по статье 200 было выявлено 61 административное правонарушение, – пояснил начальник местной полицейской службы управления полиции Костаная Талгат Жусупов.

За продажу спиртных напитков в запрещенное законом время предпринимателям грозит административное наказание: от штрафа в 40 МРП до лишения лицензии. Но вот в чем беда: большое количество материалов, добытых полицейскими, прекращается судом за отсутствием доказательной базы. Часто предприниматели обвиняют стражей порядка в том, что купивший в их магазине в запрещенное время алкоголь – «засланный» полицейскими казачок. Хотя де-юре, де-факто – нарушение налицо. К тому же, за редким исключением, покупателю водки в запрещенное время в магазине не выдадут чек, где указано время продажи. А нет чека, нет и преступления.

Таким образом, в этом году в Костанае 12 материалов были прекращены судом. 41 недобросовестного предпринимателя оштрафовали и лишили лицензии: 40 – на месяц, одного на целый год, потому что он попался с поличным дважды за год. В общей сложности в бюджет отправилась кругленькая сумма – порядка пяти миллионов тенге.

По замкнутому кругу

Как показывает практика, административное наказание уроком служит не всегда и не всем незаконопослушным предпринимателям. Продажа алкоголя – основной доход придомовых магазинов. Им проще заплатить штраф и торговать дальше. Оказывается, не проблема для них и лишение лицензии. Ее ведь можно восстановить. Закон это позволяет. Вот и получается зам­кнутый круг.

При этом если раньше недоб­росовестные предприниматели, которых лишили права торговать спиртным, закрывали свое ИП, затем открывали новое под другим названием и снова получали лицензию или же оформляли ее на ближайших родственников, то пару лет назад они вообще перестали заморачиваться. Хит­роумные предприниматели нашли в законе лазейку, которая не запрещает подать документы на получение лицензии на следующий же день после лишения. И так можно делать до бесконечности. Однако сейчас рассматривается вопрос о закрытии этой «лавочки».

– Мы вышли с предложением о внесении изменений в НПА по воп­росу получения лицензии. Предлагается запретить выдавать разрешительные документы на продажу подакцизной продукции в течение года тем, кого лишили лицензии. То есть продавать спиртное он может только через год. Сейчас же даже статистика не ведется – кто, когда и сколько раз был лишен лицензии, – уточнил главный специалист управления государственных доходов по Костанаю Рахимжан Жаксибек.

И все же государственные органы стараются предупредить преступления. Над этим вопросом работают сразу несколько служб: управление госдоходов, местная полицейская служба, прокуратура. С предпринимателями проводят беседы, раздают буклеты, разъясняют законы и последствия их неисполнения. А этим летом в Костанае по поручению прокуратуры полицейские усилили патрулирование мест, где расположены недобросовестные придомовые магазины. Таких в городе десять. Возможно, подобная профилактика кому-то спасет жизнь.

Ведь, по сути, случайная продавщица из магазина, продавшая бутылку водки в запрещенное время, которая и оказалась лишней, является соучастником убийства или драки. Она, конечно же, не хваталась за нож и даже не была на месте происшествия, но косвенно виновна в преступлении.