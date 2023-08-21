Пересадки на общественном транспорте будут бесплатными в Алматы

На первом этапе в 2024 году начнется строительство пилотного коридора BRT на проспекте Райымбека, и будет внедрено новое тарифное меню, позволяющее бесплатные пересадки

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы пересадки на общественном транспорте с учетом LRT и BRT будут бесплатными, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным городской администрации, мастер-план по развитию транспортного каркаса в Алматы планируют утвердить в декабре 2023 года. Это событие станет отправной точкой для формирования базовой инфраструктуры.

"На 1-м этапе в 2024 году начнется строительство пилотного коридора BRT на проспекте Райымбека, и будет внедрено новое тарифное меню, позволяющее бесплатные пересадки", – подчеркнул аким Алматы Ерболат Досаев.

Отмечается, что в ходе 2-го этапа, в 2025-2026 годы, количество транспортных коридоров LRT будет увеличено до 10, будет запущена 1-я линия LRT протяженностью 26 км. Она пройдет с западной стороны до центра города. Станции Алматы-1 и Алматы-2 соединит наземное метро.

В пресс-службе добавили, что в 2025 году планируется запуск интеллектуальной системы, в которую будут интегрированы городские магистрали, общественный транспорт и "умные" светофоры.