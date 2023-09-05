Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве

Фото: Kazpravda.kz

О состоянии пострадавших в перестрелке в одном из кафе Алматы рассказали в управлении общественного здравоохранения города, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Двух пациентов госпитализировали в центральную городскую клиническую больницу.

"Один из них поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, с вдавленным переломом лобной кости. У него было огнестрельное сквозное ранение левой голени. Госпитализирован в отделение нейрохирургии, состояние стабильное, проводится подготовка к операции на голову.

Второй пациент поступил в тяжелом состоянии с сквозным огнестрельным пулевым ранением брюшной полости.

у него были внутрибрюшное кровотечение тяжелой степени тяжести, постгеморрагический болевой шок, сквозное огнестрельное пулевое ранение в области правой кисти. В экстренном порядке было проведено оперативное вмешательство с восстановлением кишечной целостности и остановкой брюшного кровотечения. Сейчас находится в отделении хирургии, состояние тяжелое стабильное", – сообщили в горздраве.

Напомним, в Алматы в одном из кафе произошла перестрелка. В результате были ранены двое посетителей. Факт расследуется управлением полиции Бостандыкского района. Одного из подозреваемых задержали.