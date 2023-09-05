Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
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Один из подозреваемых задержан.
В социальных сетях распространилась информация о том, что в алматинском Sunset Cafe в 00.30 произошла перестрелка. Полицейские сообщили о задержании одного из подозреваемых, передает Kazpravda.kz.
В ДП города сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Бостандыкского района.
"На место преступления выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником ДП города Арыстангани Заппаровым. Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления", - говорится в информации.
Один из подозреваемых задержан, отметили в пресс-службе.
Остальные участники будут установлены и привлечены к ответственности, добавили в полиции.