Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы

Один из подозреваемых задержан.

Фото: Kazpravda.kz

В социальных сетях распространилась информация о том, что в алматинском Sunset Cafe в 00.30 произошла перестрелка. Полицейские сообщили о задержании одного из подозреваемых, передает Kazpravda.kz.

В ДП города сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Бостандыкского района.

"На место преступления выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником ДП города Арыстангани Заппаровым. Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления", - говорится в информации.

Один из подозреваемых задержан, отметили в пресс-службе.

Остальные участники будут установлены и привлечены к ответственности, добавили в полиции.