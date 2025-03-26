Перспективы казахстанско-китайского сотрудничества обсудили члены Клуба экспертов при Сенате

Сенат,Парламент
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Заседание прошло под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева сегодня в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Н.Байбулин

Его участники обсудили ключевые аспекты казахстанско-китайского взаимодействия и высказали предложения по реализации совместных проектов в различных сферах. Приглашенным гостем стал заведующий Отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва Лю Цзяньчао.

Маулен Ашимбаев отметил символичность встречи в дни празднования Наурыза, которая ознаменовывает обновление и переход на качественно новый уровень двусторонних отношений между Казахстаном и Китаем. Он также подчеркнул, что благодаря усилиям глав двух государств – президента Касым-Жомарта Токаева и председателя Си Цзиньпина – двусторонний диалог приобрел особую динамику.

«За последние 30 лет отношения между Казахстаном и Китаем достигли беспрецедентного уровня вечного всестороннего стратегического партнерства и вошли в новый исторический этап – «золотое тридцатилетие». Прежде всего это результат тесного и доверительного диалога между главами наших государств. Благодаря усилиям лидеров наших стран – президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина – двусторонний диалог приобрел особую динамику. Помимо традиционных направлений, особый интерес представляет сфера цифровых технологий и искусственного интеллекта. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества и в этом направлении», – сказал председатель Сената.

В ходе заседания эксперты акцентировали внимание на совместных проектах в области транспортной и логистической инфраструктуры, возобновляемой энергетики, образования, культуры и туризма. Было отмечено, что в Казахстане успешно функционируют около 5 тысяч таких предприятий в энергетическом, агропромышленном и нефтегазовом секторах, а также институты Конфуция, филиалы китайских университетов и «Мастерская Лу Баня».

Члены Клуба экспертов высказали свои предложения по дальнейшему укреплению казахстанско-китайского сотрудничества как в рамках международных проектов, так и по линии экспертно-аналитического сотрудничества, включая взаимодействие в рамках действующей при Сенате Школы аналитики.

«Экспертное сотрудничество между нашими странами также приобретает особое значение. Во время визита делегации Сената в Китай у меня прошла очень содержательная и продуктивная встреча с китайскими экспертами. В Школе аналитики при Сенате в этом году одним из приглашенных лекторов стал доктор Кай-Фу Ли – известный эксперт в области искусственного интеллекта. Таким образом, казахстанско-китайские отношения выходят на новый уровень, охватывая вопросы экономики, безопасности, новых технологий, сферу культуры и экспертное взаимодействие», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В рамках визита Лю Цзяньчао состоялась двусторонняя встреча Спикера Сената с китайским гостем. Стороны отметили высокий уровень политического диалога и межпарламентского взаимодействия, а также схожесть позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки.

«Казахстан поддерживает глобальные инициативы, нацеленные на формирование справедливого и многополярного мира. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал важность идеи председателя КНР Си Цзиньпина о «сообществе единой судьбы человечества». В текущей международной ситуации эти идеи приобретают особую актуальность. Уверен, что китайские инициативы по глобальному развитию внесут значимый вклад в обеспечение всеобщей безопасности и мира», – сказал председатель палаты и высоко оценил участие Лю Цзяньчао в конструктивном обсуждении актуальных вопросов международной повестки на заседании Клуба экспертов при Сенате.

В свою очередь Лю Цзяньчао поблагодарил казахстанскую сторону за активное взаимодействие и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов, направленных на укрепление сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

#Казахстан #Парламент #Сенат #Китай #Ашимбаев

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