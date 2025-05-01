В Институте прикладных этнополитических исследований в Астане в формате круглого стола прошло экспертное обсуждение итогов IV заседания Национального курултая. Тему встречи организаторы обоз­начили следующим образом: «Глобализация и регионализация: перспективы Казахстана в новых геополитических условиях».

Выступая на заседании Национального курултая в Боровом, Глава государства не раз подчеркивал, что современный мир стремительно меняется и человечество находится на историческом перепутье, которое предопределит характер новой эпохи. В этих условиях Казахстан, по мнению Президента, имеет хорошие возможности для рывка вперед в своем развитии.

Участники встречи – экс­перты, политологи, ученые, представители гражданского сектора – обменялись мнения­ми по поводу ключевых идей и инициатив, озвученных Президентом Касым-Жомартом Токаевым на заседании Нацио­нального курултая, обсудили их значение для дальнейшего развития государства и общества. Отдельное внимание было уделено влиянию процессов глобализации и регионализации на ситуацию в нашей стране и регионе.

– Регионализация и глобализация – два данных процесса противоречат сегодня друг другу или же развиваются параллельно? Мы должны определиться, ведь они имеют влияние не только на экономическую и политическую ситуацию, но и могут существенно отражаться на состоянии нашей идентичности, на процессах гражданской консолидации, формирования единой нации, ценностных ориентациях молодежи, – подчеркнул директор Института прикладных этнополитичес­ких исследований, член Национального курултая Талгат Калиев, открывая дискуссию.

Он обратил внимание, что мы живем в открытом информационном пространстве, где идет взаимопроникновение информационных потоков. Каждый человек оказывается под мощнейшим давлением и информационным стрессом – в постоянно увеличивающемся объеме данных непросто ориентироваться, все более сложным становится отличить подлинную информацию от ложной, факты – от манипуляций.

– В этой ситуации Казахстану важно сохранять и внутриполитическую стабильность, и межэтническую стабильность, поскольку, проживая в полиэтничном и мультиконфессиональном сообществе, мы находимся под влиянием самых различных взглядов, и на нас, на настроениях общест­ва могут отражаться самые разные события, происходящие в мире, – добавил спикер.

Председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Нурбек Матжани также обратил внимание на важность вопросов идентичности, укреп­ления идеологического и информационного суверенитета для гармоничного и устойчивого развития государства и общества.

Несмотря на определенное замедление процессов глобализации, мы живем во взаимосвязанном по многим параметрам мире, и события, происходящие в разных час­тях света, оказывают влияние как на всю глобальную систему, так и на отдельные государства. Это необходимо учитывать, выстраивая долгосрочные национальные стратегии развития.

В ходе дискуссии поднимались вопросы укрепления позиций Казахстана на мировой арене, сбалансированного развития внешней и внутренней политики, усиления национального суверенитета в условиях меняющейся геополитической обстановки.

– Сегодня вопросы международной политики, глобального управления и системы международных отношений выходят за пределы научных дискуссий – они становятся приоритетом для государственных деятелей, дипломатов и молодежных лидеров. Как отметил Президент на Нацио­нальном курултае, старая архитектура мировой политики разрушается, а контуры новой еще не ясны. Усиливаются фрагментация и борьба за сферы влияния. Мы живем не просто в многополярном мире – он стал многоцивилизационным, – отметил директор НИЦ «Молодежь», сопредседатель Клуба молодых ученых НЭС АНК Олжас Бейсенбаев.

В этих новых условиях особое внимание привлекает Восток: Азия превращается не только в экономический, но и в интеллектуальный центр мира. Как обратил внимание Олжас Бейсенбаев, по оценкам McKinsey, большинство мегаполисов и цифровых лидеров будущего будут расположены именно в Азии. При этом Восток предлагает и новое видение международных отношений.

Для Казахстана стратегичес­кое партнерство со странами Востока – это не только экономическая диверсификация и инфраструктурное развитие в рамках «Пояса и пути», но и укрепление технологического, гуманитарного сотрудничества, а также ответ на глобальные вызовы безопасности, подчеркнул спикер.

– Однако наряду с этим ключевым фактором трансформации остается молодежь, – акцентировал Олжас Бейсенбаев. – Исследования показывают высокий уровень ее доверия к будущему страны. Молодежь должна стать субъектом перемен. Для этого необходимы новые подходы в государственной политике: поддержка самореализации, развитие гибких навыков и повышение устойчивости перед глобальными рисками.

Президент Ассоциации социальных инноваторов РК, основатель социального проекта GreenTAL, член Национального курултая Эмин Аскеров обратил внимание на важную роль социального предпринимательства для укрепления сотрудничества и доверия между государствами, а также в решении актуальных глобальных проблем развития. По его мнению, социальное предпринимательство может выступать инструментом «мягкой силы», брать на себя решение многих социальных вопросов, привлекать инвес­тиции.

Эмин Аскеров отметил, что сейчас идет работа по установлению и развитию сотрудничества между социальными предпринимателями регио­на Центральной Азии, что поддерживает общий тренд на укрепление внутрирегиональных связей.

– Мы хотим создать возможности для взаимодействия стран региона в сфере социального предпринимательства, – отметил спикер. – Ни одно правительство в мире не способно решать социальные вопросы исключительно за счет госаппарата. Здесь незаменима поддержка неравнодушных граждан, НПО и социальных предпринимателей. В мире на данный

момент насчитывается порядка 12,5 миллиона социальных предпринимателей – это большая армия, которая вносит существенный вклад в решение важнейших глобальных вопросов. С геополитической точки зрения соцпредпринимательство может быть «мягкой силой», выстраивая мосты между разными странами и обществами. Потому что наша основная задача – решение общих социальных проблем, достижение целей устойчивого развития.

Отдельная тема – привлечение социальных инвестиций. По словам Эмина Аскерова, ежегодно в мире порядка 200 млрд долларов выделяется частными фондами на поддержку социально ориентированных проектов.

– К сожалению, они проходят мимо центрально­азиатских стран. Наша задача – показать, что в регионе есть экосистема для развития социального предпринимательства, есть поддержка со стороны правительств, и привлечь инвестиции в эту сферу, – добавил президент Ассоциации социальных инноваторов РК.

Участники заседания круг­лого стола подчеркнули важность инициатив, озвученных на Национальном курултае, отметили их важную роль в дальнейшем развитии Казахстана и укреплении его международного авторитета. Эксперты также обменялись мнениями по вопросам определения стратегического курса страны в условиях глобальных и региональных изменений, обеспечения политической и экономической стабильности.