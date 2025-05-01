Перспективы в новых геополитических условиях Национальный курултай 1 мая 2025 г. 6:00 0 Лилия Сыздыкова Инициативы, озвученные на IV заседании Национального курултая, имеют большое значение для развития Казахстана В Институте прикладных этнополитических исследований в Астане в формате круглого стола прошло экспертное обсуждение итогов IV заседания Национального курултая. Тему встречи организаторы обозначили следующим образом: «Глобализация и регионализация: перспективы Казахстана в новых геополитических условиях». Выступая на заседании Национального курултая в Боровом, Глава государства не раз подчеркивал, что современный мир стремительно меняется и человечество находится на историческом перепутье, которое предопределит характер новой эпохи. В этих условиях Казахстан, по мнению Президента, имеет хорошие возможности для рывка вперед в своем развитии. Участники встречи – эксперты, политологи, ученые, представители гражданского сектора – обменялись мнениями по поводу ключевых идей и инициатив, озвученных Президентом Касым-Жомартом Токаевым на заседании Национального курултая, обсудили их значение для дальнейшего развития государства и общества. Отдельное внимание было уделено влиянию процессов глобализации и регионализации на ситуацию в нашей стране и регионе. – Регионализация и глобализация – два данных процесса противоречат сегодня друг другу или же развиваются параллельно? Мы должны определиться, ведь они имеют влияние не только на экономическую и политическую ситуацию, но и могут существенно отражаться на состоянии нашей идентичности, на процессах гражданской консолидации, формирования единой нации, ценностных ориентациях молодежи, – подчеркнул директор Института прикладных этнополитических исследований, член Национального курултая Талгат Калиев, открывая дискуссию. Он обратил внимание, что мы живем в открытом информационном пространстве, где идет взаимопроникновение информационных потоков. Каждый человек оказывается под мощнейшим давлением и информационным стрессом – в постоянно увеличивающемся объеме данных непросто ориентироваться, все более сложным становится отличить подлинную информацию от ложной, факты – от манипуляций. – В этой ситуации Казахстану важно сохранять и внутриполитическую стабильность, и межэтническую стабильность, поскольку, проживая в полиэтничном и мультиконфессиональном сообществе, мы находимся под влиянием самых различных взглядов, и на нас, на настроениях общества могут отражаться самые разные события, происходящие в мире, – добавил спикер. Председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Нурбек Матжани также обратил внимание на важность вопросов идентичности, укрепления идеологического и информационного суверенитета для гармоничного и устойчивого развития государства и общества. Несмотря на определенное замедление процессов глобализации, мы живем во взаимосвязанном по многим параметрам мире, и события, происходящие в разных частях света, оказывают влияние как на всю глобальную систему, так и на отдельные государства. Это необходимо учитывать, выстраивая долгосрочные национальные стратегии развития. В ходе дискуссии поднимались вопросы укрепления позиций Казахстана на мировой арене, сбалансированного развития внешней и внутренней политики, усиления национального суверенитета в условиях меняющейся геополитической обстановки. – Сегодня вопросы международной политики, глобального управления и системы международных отношений выходят за пределы научных дискуссий – они становятся приоритетом для государственных деятелей, дипломатов и молодежных лидеров. Как отметил Президент на Национальном курултае, старая архитектура мировой политики разрушается, а контуры новой еще не ясны. Усиливаются фрагментация и борьба за сферы влияния. Мы живем не просто в многополярном мире – он стал многоцивилизационным, – отметил директор НИЦ «Молодежь», сопредседатель Клуба молодых ученых НЭС АНК Олжас Бейсенбаев. В этих новых условиях особое внимание привлекает Восток: Азия превращается не только в экономический, но и в интеллектуальный центр мира. Как обратил внимание Олжас Бейсенбаев, по оценкам McKinsey, большинство мегаполисов и цифровых лидеров будущего будут расположены именно в Азии. При этом Восток предлагает и новое видение международных отношений. Для Казахстана стратегическое партнерство со странами Востока – это не только экономическая диверсификация и инфраструктурное развитие в рамках «Пояса и пути», но и укрепление технологического, гуманитарного сотрудничества, а также ответ на глобальные вызовы безопасности, подчеркнул спикер. – Однако наряду с этим ключевым фактором трансформации остается молодежь, – акцентировал Олжас Бейсенбаев. – Исследования показывают высокий уровень ее доверия к будущему страны. Молодежь должна стать субъектом перемен. Для этого необходимы новые подходы в государственной политике: поддержка самореализации, развитие гибких навыков и повышение устойчивости перед глобальными рисками. Президент Ассоциации социальных инноваторов РК, основатель социального проекта GreenTAL, член Национального курултая Эмин Аскеров обратил внимание на важную роль социального предпринимательства для укрепления сотрудничества и доверия между государствами, а также в решении актуальных глобальных проблем развития. По его мнению, социальное предпринимательство может выступать инструментом «мягкой силы», брать на себя решение многих социальных вопросов, привлекать инвестиции. Эмин Аскеров отметил, что сейчас идет работа по установлению и развитию сотрудничества между социальными предпринимателями региона Центральной Азии, что поддерживает общий тренд на укрепление внутрирегиональных связей. – Мы хотим создать возможности для взаимодействия стран региона в сфере социального предпринимательства, – отметил спикер. – Ни одно правительство в мире не способно решать социальные вопросы исключительно за счет госаппарата. Здесь незаменима поддержка неравнодушных граждан, НПО и социальных предпринимателей. В мире на данный момент насчитывается порядка 12,5 миллиона социальных предпринимателей – это большая армия, которая вносит существенный вклад в решение важнейших глобальных вопросов. С геополитической точки зрения соцпредпринимательство может быть «мягкой силой», выстраивая мосты между разными странами и обществами. Потому что наша основная задача – решение общих социальных проблем, достижение целей устойчивого развития. Отдельная тема – привлечение социальных инвестиций. По словам Эмина Аскерова, ежегодно в мире порядка 200 млрд долларов выделяется частными фондами на поддержку социально ориентированных проектов. – К сожалению, они проходят мимо центральноазиатских стран. Наша задача – показать, что в регионе есть экосистема для развития социального предпринимательства, есть поддержка со стороны правительств, и привлечь инвестиции в эту сферу, – добавил президент Ассоциации социальных инноваторов РК. Участники заседания круглого стола подчеркнули важность инициатив, озвученных на Национальном курултае, отметили их важную роль в дальнейшем развитии Казахстана и укреплении его международного авторитета. Эксперты также обменялись мнениями по вопросам определения стратегического курса страны в условиях глобальных и региональных изменений, обеспечения политической и экономической стабильности. #Бурабай #Национальный курултай