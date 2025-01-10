Первую за 36 лет вспышку ящура зафиксировали в Германии

Первая с 1988 года вспышка ящура зафиксирована на ферме в немецкой федеральной земле Бранденбург

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Как сообщает радиостанция RBB24 со ссылкой на районное управление, заболевание появилось на животноводческой ферме в Хёнове, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«В Меркиш-Одерланд произошла вспышка ящура. Высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней появилось на животноводческой ферме в Хёнове», - говорится в сообщении со ссылкой на районное управление.

Отмечается, что последние случаи возникновения ящура были зафиксированы в 1988 году.

По данным RBB24, в качестве первоочередной меры вокруг фермы была создана карантинная зона радиусом около одного километра. Кроме того, было принято решение забить одиннадцать азиатских буйволов.

Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.