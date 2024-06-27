Первые дебаты Байдена и Трампа пройдут в Атланте

В мире, США
158
Айман Аманжолова
[email protected]

Организатором нынешнего раунда выступает телеканал CNN, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: AP Photo / Eugene Hoshiko

Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут в четверг в Атланте, штат Джорджия, в 21.00 (06.00 по времени Астаны в пятницу).

Дебаты продлятся 90 минут. Говорить участники будут по очереди: пока выступает один, микрофон другого будет выключен - в прошлом работающие микрофоны порождали хаос, поскольку участники, особенно Трамп, перебивали и друг друга, и ведущих. Байдену после жеребьевки досталось право выбрать место на подиуме, а его оппонент выбрал говорить последним.

В этом выборном сезоне дебаты проводятся до того, как кандидаты выдвинуты своими партиями. Некоторые аналитики объясняют спешку тем, что демократы хотят проверить Байдена, и если он проиграет первую телесхватку, в партии готовы отказаться от него и заменить на съезде в августе другим претендентом, популярным у электората.

Трамп обещал привести на дебаты кандидата в вице-президенты, пока он держит в секрете личность своего будущего напарника по гонке.

Главными вопросами дебатов, как считают американские эксперты, должны стать внутренние проблемы: в первую очередь экономика, затем миграция.

#выборы #президент #США #Трамп #Байден #дебаты #Атланта

Популярное

Все
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Что делать? Для этого надо понять, кто виноват
Дорожный парадокс в Северном Казахстане: строить новые пути, разрушая старые…
Молоко кобылье – здоровье человеческое
Большие цели в АПК достигаются большими усилиями
За ненадлежащее состояние мусорных полигонов ответственность понесут акимы
Откуда берутся стихийные свалки?
«Ауыл аманаты» – рука помощи сельчанам
Вклад в чистоту родного города
Мажилис заслушал отчет Правительства о том, как оно реагирует на запросы народных избранников. В своем вердикте о «чувствительности» Кабмина депутаты были единодушны: имеют место отписки и формальный подход
Турнир памяти Турганбека Алтынбекова состоялся в Кызылорде
Чистить, объяснять, воспитывать, не сдаваться
Госслужащих обучат этическим нормам
«Пачупки» забрал все главные награды театрального фестиваля
История в зеркале современности
Дружелюбные полицейские инструктируют детей и взрослых
Как стать привлекательнее для туристов
Музыка улучшает настроение, делает нас умнее и даже лечит
Исторические традиции и современные тренды
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Секреты сакского форпоста
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
Столичный приют «Я живой» не только спасает животных, но и помогает людям стать добрее
Жил-был Тимофей Петрович
Маэстро-ювелир Карл Фаберже часто использовал для своих изделий драгоценные и полудрагоценные камни Рудного Алтая
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер
Как выявляют проблемных алиментщиков в Казахстане
Стратегию энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года одобрили в Астане
Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту изменят в РК
Обучающий ресурс Oqimyn-til создала группа молодых ученых ВКУ им. С. Аманжолова
Казахстан сменил позицию в новом рейтинге ФИФА
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Мужчина с психическим расстройством усыновил детей и издевался над ними
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций

Читайте также

ЕС планирует очистить околоземное пространство
Кладоискатели подняли ценности с затонувших испанских парус…
К-рор группа стала первым молодежным послом ЮНЕСКО
Письмо Эйнштейна хотят продать на аукционе за $4 млн

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]