Первые дебаты Байдена и Трампа пройдут в Атланте

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Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут в четверг в Атланте, штат Джорджия, в 21.00 (06.00 по времени Астаны в пятницу).

Дебаты продлятся 90 минут. Говорить участники будут по очереди: пока выступает один, микрофон другого будет выключен - в прошлом работающие микрофоны порождали хаос, поскольку участники, особенно Трамп, перебивали и друг друга, и ведущих. Байдену после жеребьевки досталось право выбрать место на подиуме, а его оппонент выбрал говорить последним.

В этом выборном сезоне дебаты проводятся до того, как кандидаты выдвинуты своими партиями. Некоторые аналитики объясняют спешку тем, что демократы хотят проверить Байдена, и если он проиграет первую телесхватку, в партии готовы отказаться от него и заменить на съезде в августе другим претендентом, популярным у электората.

Трамп обещал привести на дебаты кандидата в вице-президенты, пока он держит в секрете личность своего будущего напарника по гонке.

Главными вопросами дебатов, как считают американские эксперты, должны стать внутренние проблемы: в первую очередь экономика, затем миграция.