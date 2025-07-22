Так, таэквондист Дамир Шуленов и представительница художественной гимнастики Айбота Ертай завоевали бронзовые медали. Дамир выступил в весе до 68 кг. Он дошел до полуфинала, где уступил сопернику из Китая Юшуаю Ляну, но получил бронзу. Айбота Ертай стала бронзовым призером в упражнениях с лентой, пропустив вперед лишь спортсменок из Узбекистана и России.

Также на третью ступень пьедес­тала почета поднимались таэквондисты Батырхан Толеугали (выступавший в весовой категории до 80 кг), Тамирлан Тлеулес (до 58 кг) и Нодира Ахмедова (до 49 кг).

На данный момент Казахстан занимает 27-е место в медальном зачете. Лидером является сборная США, у нее 9 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей. На втором месте Южная Корея (5 – 4 – 6), на третьем – сборная Китая (4 – 7 – 3).