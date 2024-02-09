Первые спецвыплаты получили работники вредных производств Казахстана

Из республиканского бюджета за месяц выплатили 160 миллионов тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан"

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По их данным, в январе ЦОНы приняли более 1200 заявлений на назначение специальных профессиональных государственных пособий. Этот инструмент поддержки работников вредных производств впервые ввели в Казахстане в 2024 году.

Как отмечается, больше всего казахстанцев обратились за пособием в Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.

Специальное профессиональное госпособие в размере двух прожиточных минимумов – часть специальной социальной выплаты, которая также состоит из выплат страховых компаний, выплат работодателей и выплат из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Закон о введении спецпособий был подписан в конце прошлого года. Об этой инициатие сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу Казахстана.

Пособия назначаются людям от 55 лет и продолжаются до наступления пенсионного возраста. Необходимые условия – у работника в ЕНПФ должны быть накоплены обязательные профессиональные пенсионные взносы не менее чем за 7 лет, и он уже прекратил трудиться во вредных условиях – уволился или перевелся на легкую работу.