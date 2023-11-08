Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда

Экономика
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Искакова Айдана
корреспондент

Специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов презентовал депутатам Мажилиса поправки в законодательство, предусматривающие внедрение специальной социальной выплаты гражданам, длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Основными целями и задачами законодательных поправок являются: внедрение специальной социальной выплаты работникам, занятым во вредных условиях труда; совершенствование системы обязательного социального страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей; предоставление регрессникам переходного периода права на получение страховых выплат», – сообщил вице-министр.

По его словам, для реализации этих мер предусматривается внесение поправок в Гражданский, Трудовой, Социальный кодексы и закон «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».

Акмади Сарбасов сообщил, что с 2014 года за работников, занятых во вредных условиях труда, за счет работодателей осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы в размере 5% от зарплаты. Также им предоставлено право раннего выхода на пенсию при достаточности пенсионных накоплений: для мужчин – 5,3 млн тенге, для женщин – 6,8 млн тенге.

«Специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников: специальная профессиональная выплата из республиканского бюджета в размере 1,5 прожиточного минимума (ПМ); из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов и обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений; из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ; за счет средств работодателей в размере 1 ПМ», – проинформировал вице-министр.

Напомним, что специальную социальную выплату будут получать казахстанцы, работающие во вредных условиях. 

Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова высказалась о снижении пенсионного возраста шахтерам.

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