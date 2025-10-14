Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы

Образование
5
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Событие было наполнено улыбками, объятиями, фотосессиями... В числе приглашенных гостей находились посол Великобритании в Казахстане Салли Аксворти и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

фото предоставлено организаторами

Обращаясь к выпускникам, генеральный директор DMUK Хью Мартин Хегарти подчеркнул:

– Мы гордимся тем, что выполнили свои обязательства перед народом Казахстана, перед родителями, доверившими нам образование своих детей, и перед студентами, которые неустанно трудились ради достижения высоких результатов. Сегодня DMUK – ведущий международный университет Центральной Азии.

В свою очередь президент университета Сакина Зафар отметила, что первый выпуск символизирует не только успех студентов, но и реализацию смелого замысла – привнести британское образование в Казахстан.

– Мы гордимся вкладом в развитие человеческого капитала и поддерживаем стремление Казахстана стать глобальным академическим центром, – заявила она.

Сами выпускники подчеркивали, что их надежды на получение качественного образования оправдались, и они уверенно чувствуют себя на конкурентном рынке труда.

– Я в полном восторге от обучения, оно было качественным и интересным. Для меня уникальное преимущество получить британское образование, которое котируется во всем мире, не покидая родного города, – признался выпускник факультета бизнеса и маркетинга Алишер Алимжанов.

По его словам, особая роль принадлежит преподавателям. Они видят в каждом студенте личность, внимательно выслушивают мнения, поддерживают инициативу.

– Здесь учишься осознанно, исходя из личной мотивации. Понимаешь, что успех зависит только от тебя, – говорит Алишер, который прошел стажировки в трех международных компаниях. Он уверен, что этот опыт станет серьезным подспорьем в его карьере.

Другой выпускник – Антон Хан – считает, что главное преимущество британского образования – практическая направленность. Университет он заканчивает с ощущением свободы и удовлетворения от проделанной работы. Стажировки в бизнес-инкубаторе Most, где происходит акселерация и инкубация стартапов и IT-проектов, позволили ему обрести профессиональные навыки. Вместе с командой они ведут уже три проекта. Молодежь занимается оптимизацией в финансовой и управленческой сферах.

Антон знает, что многие ребята стараются уехать за рубеж, но он решил реализовать свой потенциал здесь, ибо возможности есть везде.

Накануне торжественной церемонии вручения дипломов мы посетили вуз, чтобы узнать, как проходит учебный процесс. Гидом стала руководитель отдела маркетинга Рабия Башикова, которая учится здесь же, в магистратуре.

По ее словам, сегодня в университете действуют четыре основных направления: Art and Design (иллюстрация, графический дизайн и др.), Business (маркетинг, финансы, бухгалтерский учет), IT и Computer Science. Факультет международных отношений открылся в нынешнем году по запросу абитуриентов.

Учеба организована по блочной системе: в течение 2–2,5 месяцев студенты глубоко изучают один предмет, посещая лекции, реализуя проекты, готовя эссе и презентации. Такой формат позволяет полностью погрузиться в дисциплину. Он легче воспринимается, больше ориен­тирован на современные реалии и практику.

Кстати, за время учебы каждый студент проходит не менее четырех стажировок в локальных и международных компаниях. Кроме того, у них есть возможность обучаться в кампусах университета за рубежом или участвовать в глобальных поездках для приобретения международного опыта.

Особое доверие к британскому образованию связано с объективной системой оценки: работы студентов проверяют не только преподаватели в Казахстане, но и их коллеги из города Лестера (Великобритания). В результате исключаются субъективность и коррупционный фактор. Находясь в Алматы, ребята получают такой же диплом, как и выпускники в Лестере.

Университет способствует активной студенческой жизни, проводит карьерные ярмарки, адаптационные недели, глобальные образовательные поездки. Студенты уже побывали в Германии, Японии, Южной Корее. Те, кто хочет получить полноценный международный опыт, могут пройти последний год обучения в Лестере, а затем воспользоваться двухгодичной рабочей визой в Велико­британии.

– Это и есть британское образование. Все стандарты взяты из опыта зарубежного вуза. Студенты говорят, что даже в кампусе витает британский дух, – отметила собеседница.

