Первый урожай капусты собирают в Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

Житель аула Жолбасшы в сельском округе Биртилек Шералы Тажибаев посадил капусту на 2 гектарах земли и в настоящее время собирает 38 тонн урожая. Овощи были посеяны в прошлом году осенью и сейчас уже созрели. Фермер планирует собрать еще 100 тонн урожая в феврале. Первая партия собранной капусты отправляется в крупные города страны.

«Этой зимой выпало мало снега. Морозов не было. Овощные саженцы, посаженные под легким укрытием, быстро укоренились. Каждвй кочан капусты весит до 4 килограммов. Если мы посадим капусту раньше, то начиная с апреля и мая, будем сеять второй урожай» , – говорит Шералы Тажибаев.

Фермеры Келеса, работающие круглый год, в настоящее время занимаются посевом капусты. Местные хозяйства высадили капусту на площади около 1000 гектаров. Возможность собрать урожай три раза за сезон выгодна как для аграрного сектора, так и для фермеров.

В прошлом году в Келесском районе было посеяно 2400 гектаров капусты, и фермеры собрали 35 тысяч тонн урожая, отметили в акимате.