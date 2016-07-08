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​Пешком на левый берег Иртыша
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

На сооружении самого протяженного моста в Центральной Азии (12,5 км), который соединит Павлодар и Аксу, в комплексе международной магистрали Астана – Усть-Каменогорск – Российская Федерация впору учреждать корреспондентский пост. Так как события здесь происходят с невероятной быстротой. Где-то дней 10 назад на этом переходе была установлена главная, центральная арка, а в День Астаны как трудовой рапорт области бригады АО «Каздорстрой» смонтировали последние элементы перекрытия моста. Тем самым открыв его для пешеходного движения.

– Работа была уникальная, – рассказывает начальник участка по монтажу железобетонных конструкций Александр Пронин. – Требовалось с ювелирной аккуратностью и точностью поднять и уложить на место, не повредив уже смонтированные конструкции моста, железобетонные балки длиной 42 метра и весом 70 тонн, которые синхронно поднимали двумя кранами.

…Задаю Александру Леонидовичу вопрос, что пресса уже сообщала о том, что уже была стыковка «двух берегов» Иртыша.

– Все верно, – ответил он. – Но это было соединение пролетов, конструкций моста, а теперь по всей его протяженности через реку уложены балки, в том числе «золота», создав полотно. После заделки деформационных швов будут уложены плиты, сделана гидроизоляция и еще цикл работ, а затем начнется укладка дорожного покрытия. По нашим расчетам, в сентябре мы приступим к укладке асфальта на мосту.

Вот так, без шума и помпезных мероприятий, мостостроители и дорожники работают на уникальном объекте Казахстана, который они намерены ввести в эксплуатацию к Дню Независимости РК.

Это уникальное сооружение свяжет центральную часть Казахстана с соседними регионами России и далее – с Китаем. Оно же является важным участком логистической перспективной программы страны. А для павлодарцев – сократит время и расстояние между Аксу и областным центром, улучшит его экологию и транспортные потоки.

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