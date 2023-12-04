Песни – на устах, имя – в сердцах

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Дина Боранбаева

Филармонии области Жетысу присвоено имя известного певца и композитора, народного артиста КазССР Данеша Ракишева.

фото Жениса Ыскабая

Данеш Ракишев прославился и как автор, и как исполнитель. Слушатели полюбили певца за неповторимую колоритность и душевность, а многие его произведения стали по-настоящему народными.

Данеш Ракишев родился в 1926 году в Панфиловском райо­не в музыкальной семье: отец был певцом, домбристом и гармонистом. Переняв его лучшие черты, юный талант выступал в кружке самодеятельности, потом работал в Кульджинском драмтеатре, а в 1959 году создал и возглавил народный театр в родном Панфиловском районе. С 1968 года Данеш Ракишев начал успешную карьеру в Талды-Курганской областной филармонии, которая отныне заслуженно носит его имя.

Кроме того, на стене много­квартирного дома в Талдыкоргане, где он прожил до последних своих дней, установили мемориальную доску. Участниками этого знаменательного события стали близкие Данеша Ракишева и представители творческой интеллигенции. В их числе – дочь Гульнар Ракишева, народный артист Казахстана Рамазан Стамгазиев и заслуженный деятель культуры Нуржан Жанпеисов. Они называют Данеша Ракишева своим наставником и человеком искусства с большой буквы.

– Я считаю, что это событие – радость не только для общественности Жетысу, но и всего казахского музыкального искусства, – подчеркнул Рамазан Стамгазиев. – Впервые я увидел Данеша Ракишева на одном из конкурсов. Там и познакомился, мне повезло узнать его поближе как человека, как артиста. Сегодня ученики Данеша-ага сами стали известными певцами и достойно продолжают его дело, прославляя его имя и талант, укрепляя его роль в искусстве своими успехами.

Ярким завершением мероприятий, посвященных памяти артиста, стал концерт «Жетісу дүлдүлі», который собрал в стенах филармонии сотни любителей его творчества. На сцене прозвучали лучшие произведения маэст­ро в исполнении известных казах­станских артистов, а также оркестра народных инструментов им. М. Тулебаева, фольклорно-этнографического ансамбля «Жетісу сазы» и других творческих коллективов области.

#музыка #память #творчество #Данеш Ракишев

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