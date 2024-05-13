Пик паводка ожидается в Атырау

Паводки
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Руководству города поручено усилить дамбы

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения и ознакомился с работой двух водоканалов в Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Первым объектом посещения стал канал «Соколок» протяженностью 32 км. Он предназначен для разгрузки большого течения реки Жайык в сторону Атырау. «Соколок» соединяет Жайык и Каспийское море в обход города и может принять на себя около 100 кубометров воды в секунду.

Также вице-премьер проинспектировал работу нового канала протяженностью 24 км.

Далее Канат Бозумбаев осмотрел опасные участки по городу, где организовано круглосуточное дежурство. Общая протяженность дамб, защищающих Атырау, составляет 252 км.

12 мая уровень воды в городе поднялся на 1 см до 539 см при критическом показателе в 550 см.

Пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней. В этой связи вице-премьер поручил усилить дамбы в местах подмыва берегов, в частности, укрепить их геотекстилем и бетонными блоками.

#паводки #Атырау #дамбы #пик

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