Пил по 8-10 энергетиков ежедневно: пациенту пересадили сердце в Алматы

Здравоохранение
146

Из Городского кардиологического центра выписан 34-летний пациент, которому в ноябре трансплантировали сердце. Состояние пациента стабильное. Об этом сообщают в управлении общественного здравоохранения Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат 

Фото: акимат Алматы

Отметим, пациент – 34-летний мужчина с диагнозом "терминальная хроническая сердечная недостаточность" – ранее находился в республиканском листе ожидания на трансплантацию сердца.

Операция по пересадке сердца продолжалась более пяти часов и завершилась успешно. Трансплантацию выполнила команда Городского кардиологического центра Алматы совместно с University Medical Center (Астана) под руководством директора ГКЦ Ермагамбета Куатбаева и председателя правления КФ UMC, профессора Юрия Пя. Команда UMC оперативно прибыла в Алматы для поддержки коллег.

Пациент выразил искреннюю благодарность врачам и всему медицинскому персоналу Городского кардиологического центра, отметив высокий профессионализм команды и внимательное отношение на всех этапах лечения.

«Хочу обратиться к людям и предупредить: не употребляйте энергетические напитки. У меня все началось именно с них. Сначала это была одна бутылка в день, затем – по 8-10 энергетиков ежедневно. Я не придавал этому значения, пока не столкнулся с тяжелым диагнозом. Сегодня я жив благодаря врачам, которые сделали всё возможное. Теперь я понимаю, насколько важно бережно относиться к своему здоровью», - отметил пациент.

Напомним, что донором стала 50-летняя женщина с тяжелым течением артериальной гипертензии, у которой произошел инсульт. После экстренной госпитализации в Центральную городскую клиническую больницу Алматы консилиум врачей установил смерть мозга и подтвердил возможность посмертного донорства. Родственники дали согласие, после чего был организован донорский процесс.

#Алматы #сердце #донор #трансплантация

Популярное

Все
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Бой Жалгаса Жумагулова за чемпионский пояс завершился досрочно
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Пентагон тратит $77 млн на дрессировку дельфинов каждый год
Мощный шторм обрушился на Финляндию
Беспилотное такси будет ездить по столичным улицам
Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
Туроператоров будут субсидировать за каждого иностранного туриста
Повышение пенсий и пособий: что предусмотрено бюджетом в 2026 году
В Мексике поезд сошел с рельсов, есть жертвы
Зампреда АРРФР освободили от должности
Казахстанские санатории на Иссык-Куле обрели статус отелей
Утверждена Концепция развития АНК до 2030 года «Единство в многообразии»
Казахстанская ученая доказала противодиабетические свойства цикория
Господдержка туризма станет адресной: Мажилис рассматривает новый законопроект
Первый в мире конвертоплан совершил полет в Китае
Антигололёд без соли: новые решения в РК
День армейской авиации отмечают сегодня в Казахстане
Верховный Суд подвёл итоги за 2025 год
В Минобороны подвели спортивные итоги
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше
Новоселье под Новый год
Набрал штрафов почти на миллион!
Вторая жизнь пластика
Труд – это шанс на новую жизнь
Лист ожидания – шанс на спасение
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию

Читайте также

Медпомощь в новом формате
Скрининги станут доступны для казахстанцев без ОСМС
В Риддере завершили строительство многопрофильной больницы
Более 4 млн сельчан получат доступ к высокотехнологичной ме…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]