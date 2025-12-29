Из Городского кардиологического центра выписан 34-летний пациент, которому в ноябре трансплантировали сердце. Состояние пациента стабильное. Об этом сообщают в управлении общественного здравоохранения Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Алматы

Отметим, пациент – 34-летний мужчина с диагнозом "терминальная хроническая сердечная недостаточность" – ранее находился в республиканском листе ожидания на трансплантацию сердца.

Операция по пересадке сердца продолжалась более пяти часов и завершилась успешно. Трансплантацию выполнила команда Городского кардиологического центра Алматы совместно с University Medical Center (Астана) под руководством директора ГКЦ Ермагамбета Куатбаева и председателя правления КФ UMC, профессора Юрия Пя. Команда UMC оперативно прибыла в Алматы для поддержки коллег.

Пациент выразил искреннюю благодарность врачам и всему медицинскому персоналу Городского кардиологического центра, отметив высокий профессионализм команды и внимательное отношение на всех этапах лечения.

«Хочу обратиться к людям и предупредить: не употребляйте энергетические напитки. У меня все началось именно с них. Сначала это была одна бутылка в день, затем – по 8-10 энергетиков ежедневно. Я не придавал этому значения, пока не столкнулся с тяжелым диагнозом. Сегодня я жив благодаря врачам, которые сделали всё возможное. Теперь я понимаю, насколько важно бережно относиться к своему здоровью», - отметил пациент.

Напомним, что донором стала 50-летняя женщина с тяжелым течением артериальной гипертензии, у которой произошел инсульт. После экстренной госпитализации в Центральную городскую клиническую больницу Алматы консилиум врачей установил смерть мозга и подтвердил возможность посмертного донорства. Родственники дали согласие, после чего был организован донорский процесс.