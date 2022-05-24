Пинала и била ботинком по голове: пассажирка напала на таксиста в Актау

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён конфликт таксиста и пассажирки. На видео видно, как женщина в истерике кричит на водителя, оскорбляет его и пинает ногой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

По информации пострадавшего водителя, инцидент произошёл в 12 микрорайоне.

"Утром я принял заказ и прибыл по адресу 32 дом, 12 микрорайон. По приезду такси ожидала женщина. Я помог ей загрузить сумки в багажник, после чего сели в машину. Она стала разговаривать по телефону и с кем-то ругаться. Переговорив по телефону, она стала кричать на меня, угрожать и оскорблять. Говорила, что я "необразованный колпак", и она напишет заявление на меня в полицию, якобы я на неё напал. Тогда я ей сказал, что никуда её не повезу и попросил выйти из машины. Однако пассажирка стала кидаться на меня. В тот момент я понял, что женщина хочет с меня поиметь что-то, я сразу же стал снимать её на видео", - рассказал водитель Еспол.

Со слов пострадавшего, он не собирался с ней вступать в конфликт и просто попросил ее покинуть машину. В какой-то момент пассажирка перешла от слов к делу: испинала ногой водителя в бок, а после – сняла обувь и стала бить по голове. Таксист получил травму головы.

"Увидев кровь, она выскочила из машины, забрала свои сумки и побежала на противоположную сторону дороги к другому таксисту. Я сразу же позвонил в полицию. Они быстро среагировали, ее задержали и доставили в отделение полиции. Там она тоже себя вела неадекватно, на всех кидалась, кричала и угрожала. Я написал на нее заявление. Побои зафиксировал врач в приёмном покое областной больницы", - сказал пострадавший водитель.

Привлекли ли к ответственности женщину, пострадавший водитель не знает.

Редакция ожидает комментарий от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.