Писала книгу 48 лет: на выставке-ярмарке представили издание о защитниках Брестской крепости из Казахстана

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ХХХII Минская международная книжная выставка-ярмарка официально стартовала

Фото: sb.by

Вчера здесь проходил День Казахстана, в рамках которого состоялась большая литературная встреча «Казахстан — Беларусь. Меридианы дружбы». Писательница Лайла Ахметова представила свою книгу «1941. Брестская крепость. Казахстан», где рассказывается о судьбе каждого защитника Брестской крепости родом из Казахстана.

Автор рассказала о своей работе над изданием:

— Книга готовилась 48 лет. Все началось с того, что в 14 лет я написала материал в газете. Потом стала брать интервью у ветеранов, собирать информацию. В 2016-м мне удалось издать свою книгу «1941. Брестская крепость. Казахстан». Интересно, что раньше я брала интервью у ветеранов, но они не хотели много говорить, да и в молодости я многого не знала. А вот сейчас работаю в архивах и с удовольствием поговорила бы с этими уникальными людьми с еще большим удовольствием, задала бы им другие вопросы. За все годы своей работы я нашла сведения о более чем 700 защитниках Брестской крепости.

Лайла Сейсембековна отметила, что наибольшую поддержку в ее работе оказали сотрудники Брестской крепости:

— Если бы не те, кто работает в этом уникальном месте, книги бы не случилось. Я приезжала в Брестскую крепость 11 раз. Работала там с утра до вечера по 2 недели, уточняла все мелочи. Это нужно было, чтобы избежать ошибок.

Интерес к теме Великой Отечественной у Лайлы Ахметовой возник в том числе и потому, что воевал отец. О нем писательница говорит с любовью и гордостью:

— Мой отец — инвалид Великой Отечественной войны, участник битвы под Москвой. В 1941-м ушел на фронт, в конце 1942-го вернулся без руки. Он не впал в уныние, пошел учиться. Его жизненный пример для меня ценен.

 

#Казахстан #книга #писатель

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