Питьевую воду использовали автомойки в Жамбылской области - прокуратура

В Жамбылской области свыше 300 автомоек, банных комплексов и бассейнов работали без специального разрешения на водопользование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отдельные автомойки использовали питьевую воду.

– На фоне ежегодно увеличивающегося дефицита объемов воды и проводимой политики государства по повышению эффективности водопотребления, такое небрежное и безответственное отношение к такому жизненно важному источнику недопустимо. В результате ежегодно в бюджет области не поступали многомиллионные суммы налогов за добычу полезных ископаемых, – говорится в сообщении.

Данные нарушения по инициативе прокуроров рассмотрены в рамках экспертного совета при прокуратуре области с приглашением палаты предпринимателей «Атамекен», уполномоченных органов и экспертов водной отрасли.

В настоящее время принимаются меры по устранению допущенных нарушений.