Пивоварни Германии предупреждают население о сокращении производства

Немецкие пивовары сокращают производство из-за роста цен на углекислый газ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Стефан Штретц, владелец одной из фабрик в Нюрнберге, сообщает: "Углекислый газ является побочным продуктом производства удобрений. Однако, производство удобрений было прекращено, поскольку оно чрезвычайно энергоемко. Энергия стала очень дорогой, поэтому мы вынуждены прекратить производство удобрений."

В производстве пиво не должно контактировать с кислородом, поэтому и используется углекислый газ. Если растут цены на углекислый газ, то дорожает и пиво. А чем выше цена на популярный напиток, тем меньше спроса у покупателей.