Площадь Казахстана, покрытая снегом, составляет 55%.

Еженедельный гидрологический прогноз на период с 23 по 29 марта представил Казгидромет, передает Kazpravda.kz
Согласно синоптическому прогнозу в указанный период на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.
«Прогнозируются дождь, туман, усиление ветра. Сильные дожди ожидаются 26 марта на западе Казахстана (Западно-Казахстанская и Атырауская области), 26-27 марта на северо-западе (Актюбинская и Костанайская области), 23, 26-28 марта на юге республики (Туркестанская область), 28-29 марта на юго-востоке страны (Жамбылская, Алматинская, область Жетису), - говорится в сообщении.
Практически на всей территории Казахстана ожидается значительное повышение температуры воздуха.
В случае резких изменений гидрологических и метеорологических условий «Казгидромет» будет уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз заблаговременно.