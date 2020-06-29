Коронавирус
Пневмония в Казахстане в 99% случаев вызвана коронавирусом - эксперт
В Мангистауской и Актюбинской областях резко увеличилось количество больных пневмонией. Похожие новости приходят и из Шымкента. О связи пневмонии с коронавирусом заговорили специалисты, сообщает 1TV.kz.

В управлении здравоохранения города Шымкент состояние 13 больных крайне тяжелое, еще 71 пациент в тяжелом состоянии.

"Сегодня работают рентген кабинет и лаборатория. 37 пациентов прошли рентгенографию, у 18 из них мы выявили пневмонию. Все они помещены в дневной стационар", - рассказывает заведующая отделением городской больницы №7 Ботагоз Жумабекова.

Несмотря на то, что ПЦР-тест на COVID-19 у многих больных пневмонией показал отрицательный результат, врачи предполагают, что причина – в вирусе. Другими словами, это не вспышка пневмонии, это все та же коронавирусная инфекция.

"Здесь на 100% утверждать невозможно, но 99,999 % - это все-таки коронавирус. Потому что никогда ранее в июне, в конце июня внебольничных вирусных пневмоний не было", - считает профессор кафедры детских болезней, врач-иммунолог Рафаил Розенсон.

По мнению профессора, не у всех людей в организме есть коронавирус в таком количестве, чтобы тест мог определить его. А к тому же, некоторые могут намеренно прополоскать рот за два часа до сдачи анализа, а в этом случае тест не определит наличие вируса в организме.

"И здесь также могут быть ошибки диагностики. Одни сделаны так, чтобы ловить по 4-5 позициям, а другие по 1-2 позициям. Те пневмонии мы знали в течение многих столетий, мы к ним привыкли, а эта появилась совсем недавно. И мы ее плохо знаем, поэтому учимся как бы на ходу. Когда мы делаем более четкий чем ПЦР анализ в виде компьютерной томографии, то подавляющее большинство вот этих вот ПЦР отрицательных они имеют очень четкую рентгенологический очерченную картину, что вирус ассоциирован полисегментарной пневмонией, которая соответствует при коронавирусе подтвержденном", - продолжает Рафаил Розенсон.

Пневмония, вызванная коронавирусом, может обернуться серьезными последствиями для организма. Один из компонентов COVID-19 – это очень сильное подавление иммунитета, естественной защиты организма.


Популярное

Все
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Миграционный «маятник»
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Каким должен стать финсектор Казахстана к 2030 году
Браво, Елена!
«Болевые точки» Алматы
Удерживать и не поднимать
Пайзы времен Золотой Орды
Переобучат и трудоустроят
Как бороться с саранчой
О полицейских буднях
Чтоб товары не дорожали
Праздник в честь земляков
Победа ко Дню столицы
Шанс еще есть
Смерть ребенка — высшая проблема
Наши юниоры на кортах
Посол разъяснил ситуацию
Дорога в облака
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Перепил, убил – в тюрьму
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Домбра – всему голова
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Премьер-министр Казахстана прибыл в Екатеринбург
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов

Читайте также

Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Коронавирус
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]