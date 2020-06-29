Пневмония в Казахстане в 99% случаев вызвана коронавирусом - эксперт
В Мангистауской и Актюбинской областях резко увеличилось количество больных пневмонией. Похожие новости приходят и из Шымкента. О связи пневмонии с коронавирусом заговорили специалисты, сообщает 1TV.kz.
В управлении здравоохранения города Шымкент состояние 13 больных крайне тяжелое, еще 71 пациент в тяжелом состоянии.
"Сегодня работают рентген кабинет и лаборатория. 37 пациентов прошли рентгенографию, у 18 из них мы выявили пневмонию. Все они помещены в дневной стационар", - рассказывает заведующая отделением городской больницы №7 Ботагоз Жумабекова.
Несмотря на то, что ПЦР-тест на COVID-19 у многих больных пневмонией показал отрицательный результат, врачи предполагают, что причина – в вирусе. Другими словами, это не вспышка пневмонии, это все та же коронавирусная инфекция.
"Здесь на 100% утверждать невозможно, но 99,999 % - это все-таки коронавирус. Потому что никогда ранее в июне, в конце июня внебольничных вирусных пневмоний не было", - считает профессор кафедры детских болезней, врач-иммунолог Рафаил Розенсон.
По мнению профессора, не у всех людей в организме есть коронавирус в таком количестве, чтобы тест мог определить его. А к тому же, некоторые могут намеренно прополоскать рот за два часа до сдачи анализа, а в этом случае тест не определит наличие вируса в организме.
"И здесь также могут быть ошибки диагностики. Одни сделаны так, чтобы ловить по 4-5 позициям, а другие по 1-2 позициям. Те пневмонии мы знали в течение многих столетий, мы к ним привыкли, а эта появилась совсем недавно. И мы ее плохо знаем, поэтому учимся как бы на ходу. Когда мы делаем более четкий чем ПЦР анализ в виде компьютерной томографии, то подавляющее большинство вот этих вот ПЦР отрицательных они имеют очень четкую рентгенологический очерченную картину, что вирус ассоциирован полисегментарной пневмонией, которая соответствует при коронавирусе подтвержденном", - продолжает Рафаил Розенсон.
Пневмония, вызванная коронавирусом, может обернуться серьезными последствиями для организма. Один из компонентов COVID-19 – это очень сильное подавление иммунитета, естественной защиты организма.