По дороге с облаками

Культура
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Виктория Вовк

Метамодернист Гаухар Бисенгалиева создает невесомые работы с глубоким философским смыслом

фото Юрия Беккера

Заходишь в выставочный зал Государственного музея искусств им. А. Кастеева – и буквально утыкаешься в висящее прямо в проходе белоснежное облако с точкой ровно посредине. Оно настолько невесомое, что просвечивается даже в лучах обычной лампы. Искушению потрогать эту дивную нежность, чтобы прочувствовать кончиками пальцев зримую эфирность произведения искусства, препятствует стекло. Оно же, как ни старайся, оставляет блики на фотографиях, отчего очень трудно передать ощущения от созерцания творения, кажущегося нерукотворным.

– Некоторые мои картины весят буквально по 30–40 граммов, и, конечно же, каждому хочется их потрогать, – рассказывает Гаухар Бисенгалиева (Aruhan). – Я давно хотела показать войлок именно в стекле. Продемонстрировать, что я возвела его на музейный уровень, придала ему величие. В самом центре экспозиции есть стенд, на нем – шерсть барана: самая первая, натуральная, необработанная, с которой все и начинается. А рядом – прялки и другой инструмент моей бабушки, которые мне достались по наследству. Каждый раз, когда я валяю, буквально вижу ее тонкую руку, обрамленную шерстью, и для меня это очень много значит.

Гаухар Бисенгалиева объясняет, что любовь к войлоку ей привила бабушка, которую, будучи совсем маленькой, художница называла «мама Арухан». По заверениям мастера, именно бабушка вложила в ее душу неугасаемый лучик творчества и созидания. По той же причине она в своей творческой жизни взяла себе имя Aruhan.

Когда проходишь по коридорам галереи, создается впечатление, что движешься по воздуху, а мимо как будто плывут облака. И как небесные их сородичи, произведения Aruhan наполняют подсознание образами. Но если, глядя на обычные облака, образы возникают произвольно, то здесь некоторые смыслы намеренно вплетены автором в полотно, хоть и проступают в сознании так органично, словно ты их находишь самостоятельно.

– Вот просто черный войлок, и на нем что-то непонятное, белое, но фактурное, – показывает Aruhan одну из работ. – Это я рассказываю о своем манифесте художника, с которым иду в мир искусства. Я беру шерсть и обрабатываю ее солью, меняя материю, меняя качество материала и превращая войлок в бумагу. После обработки солью шерсть становится абсолютно твердой и уподобляется чистому листу бумаги. Я работаю с концепцией обнуления, где этот белый лист наполняется для меня каждый день новым смыслом. Перед каж­дой своей работой я умираю и воскресаю, чтобы создать что-то новое. Белый лист – это каждый мой новый день. Я начинаю его с чистого листа, который делаю из войлока.

А вот уже на снежно-белом полотне извивается красная нить пуповины младенца в утробе. По замыслу мастера именно так зарож­дается жизнь. Можно разглядеть руки матери, которые тянутся к новорожденному, крылья орла, стремящегося к солнцу, и еще много скрытых от беглого взгляда сюжетных образов.

– Я родилась в Алматы и всегда думала, что моя стихия и любовь – это горы, – продолжает Aruhan. – Когда уехала жить в Астану, мне не хватало гор. Но оказалось, что в душе я глубоко степной человек. В сюжетах моих так много степи! Я вплетаю в свои работы степную траву, и она органично продолжает там жить… Мы едины с природой.

«Степная трава», «Душа», «Тұмар», «Келбетi»… В тонкие пряди войлока будто бы вплетены философские смыслы. На выставке порядка семидесяти работ, и каждая, словно сосуд, буквально переполнена смыслами.

Ранее выставка успела побывать в Великобритании, где ее тепло встретили. Кроме своих работ Aruhan представила там фотоэкспозицию и документальный фильм, основанный на архивных видеоматериалах о ремесленничестве Великой степи. На открытии фестиваля в городе Уитби Гаухар Бисенгалиева была первой казашкой за 200 лет со времен его основания. А с учетом того, что традиции обработки шерсти на Туманном Альбионе многовековые, снискать признание англичан для мастера было чрезвычайно важно.

#выставка #картины #войлок #Aruhan #Гаухар Бисенгалиева

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