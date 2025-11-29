Самоокупаемые дороги

Оба механизма обеспечивают повышение качества услуг: утильсбор способствует модернизации технического парка, стимулированию местного производства и созданию современной системы управления отходами, а платность дорог гарантирует их бесперебойное обслуживание, капитальный ремонт и повышение безопасности движения.

Сегодня платные автомагистрали – полноценный, самодостаточный механизм целевого финансирования дорожной отрасли, который снимает нагрузку с государственного бюджета и гарантирует водителям высокий стандарт качества и безопасности.

– Ключевая особенность платных трасс – их финансовая независимость. Плата за проезд выступает единственным источником средств для содержания и развития таких дорог. Дело в том, что республиканский бюджет не предусматривает ассигнований на их обслуживание. А взимание платы обеспечивает устойчивость и прогнозируемость финансовых потоков, поз­воляя оперативно реагировать на текущие потребности транс­портных артерий, – говорит председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев. – Средства, собираемые на платных дорогах, поступают на отдельный счет и имеют строго целевое назначение.

Иными словами, платные трассы уже который год полностью обеспечиваются за счет поступ­лений от водителей. Каждый тенге, уплаченный за проезд по дороге, возвращается ей же в виде новой техники, обновленной разметки, освещения, ограж­дений, современного сервиса и повышенной безопасности.

По мере расширения сети платных дорог растут и объе­мы инвестиций в дорожную отрасль. За каждым собранным миллиардом тенге стоит комплекс выполненных работ, напрямую влияющий на качество поездок. Так, по данным АО «НК «ҚазАвтоЖол», в 2024 году платные дороги собрали 53 млрд тенге (с НДС). Из них 383 млн перечислены в республиканский бюджет. Оставшиеся направлены в том числе на содержание платных участков и функционирование системы взимания платы, капитальные вложения, включая приобретение 680 единиц дорожной техники.

Как сообщил глава АО «НК «ҚазАвтоЖол», в прошлом году на собранные средства проведен ямочный ремонт на более чем 43 тыс. кв. м автодорог, обновлена разметка (на протяжении 17,6 тыс. км), установлено почти 29 тыс. сигнальных столбиков, смонтированы светодиодные и информационные знаки, отремонтированы ограждения. В зимнее время с дорог убрано более чем 2,3 млн кубометров снега.

За десять месяцев нынешнего года благодаря расширению сети до 26 платных участков протяженностью 4 883 км собрано 72 млрд тенге (с НДС). Поступившие на спецсчет деньги также были направлены на содержание дорог и инфраструктуры, капитальные затраты, включая покупку 89 тракторов и предоплату за поставку еще 504 единиц дорожной спецтехники.

С начала года капитальным ремонтом охвачен 31 объект общей протяженностью 460 км, из них семь (174 км) будут введены в эксплуатацию до конца года. Одновременно средним ремонтом охвачено 209 объектов протяженностью 5 117 км – 177 новых и 32 переходящих с прошлых лет. На сегодняшний день работы на 48 участках длиной 784 км завершены. Объем текущего ремонта составил 1,143 млн кв. м дорожного покрытия.

Всего же за десять истекших месяцев, по данным Национального оператора, выполнен ямочный ремонт на 61,4 тыс. кв. м, нанесено 19,6 тыс. км разметки, установлено 4 363 дорожных знака, отремонтировано 31,6 тыс. погонных метров ограждений, от снега очищено 417 тыс. км дорог.

Деятельность АО «НК «ҚазАвтоЖол» находится на постоянном контроле государст­венных органов – Генеральной прокуратуры, КНБ, ВАП, КВГА и других. Прозрачность расходования средств обеспечивается на всех уровнях. Финансовая отчетность компании ежегодно проходит аудит и находится в открытом доступе в депозитарии Министерства финансов.

Таким образом, платные дороги служат современным механизмом развития дорожной отрасли. Он позволяет поддерживать высокий стандарт качества трасс, совершенствовать логистику, стимулировать экономические связи и, что особенно важно, разгружать государственный бюджет. Каждый километр, каждая единица новой техники и каждый установленный знак – это прямой результат работы системы платности, которая является важным двигателем модернизации дорожной сети страны.

Об утильсборе прозрачно

Утилизационный сбор сегодня – один из ключевых инструментов решения двух фундаментальных задач: модернизации технического парка страны и системного решения многолетних экологических проблем.

АО «Жасыл даму», аккумулирующее и распределяющее эти средства, после передачи функций оператора РОП (расширенных обязательств производителей (импортеров)) в 2022 году продемонстрировало беспрецедентный уровень финансовой эффективности, перечислив в бюджет рекордные 175 млрд тенге, что включает налоги в объеме 128,9 млрд и дивиденды в размере свыше 45,8 млрд тенге.

Для сравнения: прежний оператор РОП за шесть лет деятельности выплатил в бюджет в виде налогов не более 54,2 млрд тенге, что почти втрое меньше, чем «Жасыл даму» уплатил только за три года своей работы. По данным организации, общие поступления от утильсбора составили 1,47 трлн тенге, а расходы на решение экологических и инфраструктурных проблем – 1,55 трлн тенге за весь период исполнения обязательств. Это свидетельствует о полной вовлеченности средств в целевые проекты.

– В соответствии с постановлением Правительства № 604 и стратегией компании средства утильсбора направляются на поддержку обрабатывающей промышленности; сбор, транс­портировку и переработку отходов; на экологическую безопасность и повышение экокультуры. Значительный их объем направлен и на обновление устаревающего технического парка Казахстана, стимулирование местного производства, – рассказал заместитель председателя правления АО «Жасыл даму» Нуржан Кабдолданов.

По его словам, на финансирование обрабатывающей отрасли выделено 604,6 млрд тенге, что обеспечивает стабильную загрузку отечественных автозаводов и предприятий. Одной из наиболее востребованных мер стало револьверное кредитование, благодаря которому население приобрело свыше 13 тыс. автомобилей отечественного выпуска, а аграрии смогли обновить парк сельскохозяйственных машин, закупив на условиях лизинга более 1 800 единиц казахстанских тракторов и комбайнов.

На обновление общественного транспорта направлено 45 млрд тенге – на них приобретен 1 761 экологичный автобус казахстанской сборки, что позволит ежегодно перевозить более 16 млн пассажиров и улучшить транспортную доступность в районах и областных центрах.

Средства утильсбора также идут на приобретение спецтехники для госорганов, включая МЧС, лесные хозяйства и полицию, где часть машин эксплуа­тировалась десятилетиями и давно не обновлялась. Так, на техническую модернизацию лесных учреждений выделяют 8 млрд тенге, гидрометеорологической службы – 8,9 млрд тенге.

– Самое масштабное направление нашей работы – создание современной инфраструктуры для управления твердыми бытовыми отходами (ТБО). Стартовали строительство и модернизация 45 полигонов ТБО. На эти цели в 2025 году заложен 21 миллиард тенге, а в 2026-м – еще 185 миллиардов. В результате в стране будет сформирована полноценная инфраструктура ТБО, которая позволит увеличить мощности сортировки с текущих двух миллионов тонн в год до 4,3 миллиона, и переработки – с имеющихся 400 тысяч тонн в год до 1,4 миллиона тонн, – отмечает Нуржан Кабдолданов.

Это не только существенно улучшит экологическую обстановку в разных регионах страны – появится и косвенный, но не менее ощутимый эффект от строительства инфраструктуры ТБО – создание более 5,1 тыс. постоянных рабочих мест.

На днях в ходе заседания Правительства стало известно, что республика начинает экологическую ревизию проблем. При этом АО «Жасыл даму» в нынешнем году выделяет 42,7 млрд тенге на устранение опасных объектов, оставшихся еще со времен Советского Союза.

– Фактически это первый за годы независимости комплекс­ный план по системной очистке республики от экологически токсичного прошлого. На удаление бесхозных отходов на семи объектах в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Мангистауской областях в 2025 году предусмотрено 11,9 миллиарда тенге, и еще пять миллиардов тенге – на ликвидацию отходов на объекте Кошкар-Ата в Мангистауской области, – пояснил Нуржан Кабдолданов.

Как разъяснил спикер, средства утильсбора направляются также на финансирование научных работ, выполняемых Казахским НИИ Каспийского моря, и лесомелиорацию осушенного дна Аральского моря. Питомники для воспроизводства леса будут укомплектованы современным оборудованием на 21,3 млрд тенге. Для профилактики лесных пожаров и быстрого реагирования для их подавления закупаются системы раннего обнаружения на 32 млрд тенге.

Наконец, во исполнение поручения Главы государства компания уделяет внимание формированию экологического сознания. На мероприятия по повышению экологической культуры и образования выделяется 400 млн тенге.

Таким образом, утилизацион­ный сбор остается не просто сбором, а мощным рычагом для реализации стратегически важных экологических проектов, которые формируют устойчивое зеленое будущее Казахстана.