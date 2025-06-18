Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О совместных разработках и планах ведущих вузов Республики Казахстан и КНР нам рассказали ректор Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства Китая Wu Pute и председатель правления – ректор Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Ербол Исакаев.

– В каких областях Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства осуществляет практичес­кое сотрудничество с сельскохозяйственными научно-образовательными учреждениями Казахстана? Расскажите, пожалуйста, подробнее о нескольких наиболее показательных примерах сотрудничества.

Wu Pute: – Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства (СЗУСЛХ) осуществляет всестороннее и многоуровневое практическое сотрудничество с рядом сельскохозяйственных научно-образовательных учреж­дений Казахстана, достигнув значительных результатов.

В сентябре 2013 года во время первого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан была выдвинута инициатива совместного строительства Экономичес­кого пояса Шелкового пути, и ваша страна стала первой из поддержавших инициативу «Один пояс – один путь». В этом контекс­те для укрепления научно-технологического сотрудничества в сфере сельского хозяйства в нояб­ре 2016 года Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства совместно с аграрными научно-образовательными учреждениями и предприятия­ми Казахстана и других стран инициировал создание альянса по научно-образовательным инновациям в сельском хозяйстве в рамках Шелкового пути.

За почти 10 лет развития к альянсу присоединились 120 вузов, научных учреждений и предприятий из 19 стран, включая 8 казахстанских организаций-членов. В июле этого года в Алматы состоится X ежегодная конференция альянса, которая ознаменует новый этап преемственного развития нашей организации.

СЗУСЛХ сотрудничает с ведущими аграрными вузами Казахстана, такими как Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, Казахский национальный аграрный исследовательский университет, Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева и Государственный университет имени Шакарима. Используя географическое преимущество расположения в засушливых и полузасушливых регионах, стороны достигли значительных результатов в научных исследованиях, подготовке кадров и демонстрации технологий.

– Какие конкретные достижения и результаты были получены в рамках партнерства Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства КНР и СКУ имени Козыбаева (Kozybayev University)?

Ербол Исакаев: – Сегодня одним из ключевых стратегических партнеров Kozybayev University является Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства Китая. Тесное сотрудничество началось после того, как мы присоединились к международному Альянсу сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций Шелкового пути в 2017 году.

Проектом, доказавшим свою эффективность, стал совместный агротехнопарк в Петропавловске. Здесь ведется экологическое сортоиспытание сельскохозяйственных культур, адаптированных к климатическим условиям Северного Казахстана. В частнос­ти, изучаются такие культуры, как пшеница, рапс, картофель, кукуруза, подсолнечник, просо, гречиха, чечевица. Это позволит наладить научное сопровождение сельского хозяйства, повысить урожайность и устойчивость культур, а также приблизить

научные исследования к практике. На основе этих испытаний мы видим хорошие перспективы для создания новых сортов, которые будут лучше адаптированы к специфическим условиям северного региона Казахстана, что значительно повысит эффективность и устойчивость агропроизводства.

Также на базе Kozybayev University были открыты совместные лаборатории по биотехнологии растений и животноводству. Они ориентированы на прикладные исследования. Например, по безвирусному семеноводству картофеля, селекционному улучшению пород животных, а также вопросам устойчивости агроэкосистем. Эти лаборатории способствуют внедрению инноваций непосредственно в производственную среду.

По направлению агрономии более 10 преподавателей завершили научные стажировки в лабораториях Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства, имеются совместные научные публикации.

Ученых СЗУСЛХ на постоянной основе приглашают для чтения лекций в СКУ имени Манаша Козыбаева, где в течение одного месяца проводят занятия для обучающихся, тренинги для преподавателей и разрабатывают совместные проекты. Программа поддерживается Министерством науки и высшего образования Казахстана.

Нельзя не отметить, что новым драйвером взаимодействия стало подписание Главами наших государств Соглашения о создании Китайско-Казахстанского центра сельскохозяйственной науки и образования между Казахским агротехническим исследовательским университетом имени Сакена Сейфуллина, Северо-Казахстанским университетом имени Манаша Козыбаева, Университетом имени Шакарима и Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства Китая. Данное историческое событие прошло в рамках саммита ШОС в Астане в 2024 году.

– Как осуществляется сот­рудничество между двумя вузами в области подготовки кадров? Удалось ли создать долгосрочную стабильную программу по академическому обмену студентами? Как реализуется данный проект в настоящее время, включая масштаб отбора студентов, профессиональные направления, а также адаптацию учащихся в принимающей стране?

Wu Pute: – Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства и Kozybayev University установили углуб­ленное сотрудничество в области подготовки кадров. В 2024 году два университета официально подписали соглашение о программе двойных дипломов в области агрономии и технологии производства продуктов животноводства, создав долгосрочный и стабильный механизм подготовки кадров и студенческого обмена.

В рамках реализации проекта наш университет уже направил 60 талантливых студентов и магистрантов в Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева для прохождения учебных стажировок продолжительностью от 3 до 6 месяцев. Эти студенты преимущественно обучаются по ключевым направлениям, таким как агрономия и животноводство. Благодаря прак­тике в Казахстане они не только улучшили навыки применения русского языка, но и глубоко изучили особенности сельскохозяйственного производства в Центральной Азии. Стоит отметить, что в рамках обменной прог­раммы 2023 года 5 выдающихся студентов нашего университета удостоились личной встречи с Президентом Казахстана

Касым-Жомартом Токаевым.

В свою очередь наш университет принял 25 студентов из Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева, которые прибыли тремя группами для обмена и обучения. Эти студенты в нашем университете углубленно изучают такие специа­лизированные курсы, как генетика и селекция растений, питание животных и наука о кормах, а также участвовали в соответствую­щих научно-исследовательских проектах. Благодаря взаимным визитам и обменам студенты обеих сторон не только расширили международный кругозор, но и установили прочную дружбу в профессиональной практике.

Механизм двустороннего обмена эффективно способствует научному сот­рудничеству между университетами в таких областях, как селекция растений и зоотехния. Подготовлена группа меж­дисциплинарных специалис­тов для китайско-казахстанского сельскохозяйственного сотрудничества, обладающих как профессиональными знаниями, так и глубоким пониманием культуры обеих стран.

Ербол Исакаев: – В начале июня мы проводили шестерых магистрантов на родину в Китай, они успешно завершили обучение в Kozybayev University. Вручили ребятам соответствующие сертификаты. В течение семестра они не только постигали теорию в вузе, но также побывали на выезд­ных практических занятиях в агроформированиях СКО, вели научные исследования в агротехнопарке.

В рамках работы агротехнопарка два наших выпускника успешно закончили обучение в магистратуре в вузе-партнере по направлению «Агрономия». Кроме того, в данный момент в докторантуре Северо-Западного университета сельского и лес­ного хозяйства на программах «Животноводство» и «Пищевая безопас­ность» обучаются два преподавателя СКУ имени Козыбаева.

В этом году конкурсный отбор в док­торантуру по программе «Лесные ресурсы и лесоводство» прошла наша выпускница. Она приступит к обучению в сентяб­ре 2025 года. В дальнейшем мы планируем развивать это направление подготовки совместных кадров.

– По каким основным направлениям Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства с Северо-Казахстанским университетом имени Манаша Козыбаева и другими вузами ведет совместные исследования? Какие практические научные результаты уже дос­тигнуты? Как организовано повседневное управление совместными демонстрацион­ными парками сельскохозяйственных технологий и лабораториями? Как эти дос­тижения сотрудничества способствуют развитию сельского хозяйства в Казахстане?

Wu Pute: – В последние годы наш университет активно поддерживает инициа­тиву китайского правительства «Один пояс – один путь», углубляя всестороннее сотрудничество с Казахстаном в области сельскохозяйственных технологий и добившись ряда прорывных результатов.

В настоящее время совместно с учеными Северо-Казахстанского университета поданы и утверждены два национальных научно-исследовательских проекта Китая и Казахстана; под руководством нашего вуза успешно подана заявка в ШОС на один международный проект сотрудничества с участием Китая, Казахстана и Пакистана; совместно опубликованы три научные статьи в высокорейтинговых мировых журналах и подготовлена монография «Животноводство Центральной Азии – Казахстан». Эти достижения свидетельствуют о том, что научно-техничес­кое сотрудничест­во Китая и Казахстана в области животноводства вступило в этап практического развития.

В последние годы наш университет предоставил казахстанским партнерам 260 элитных сортов, охватывающих 8 видов культур; успешно отобрал 9 новых элитных сортов с отличными агрономическими характеристиками и региональной адаптивностью из 4 основных категорий; совместно вывел более 20 новых сортов пшеницы с высокой сопротивляе­мостью и улучшенным качест­вом, что позволило увеличить среднюю урожайность более чем на 20 процентов.

В то же время углубляется сотрудничество между нашим университетом и группой компаний «Айцзюй»: в Кокшетау создана ключевая демонстрационная зона, где в больших масштабах внедряются такие зеленые высокоурожайные технологии, как широкорядный бороздной посев пшеницы. В Казахстане сформирована новая модель производства сельхозпродукции по заказам на площади 1,5 миллиона гектаров в год, построена современная промышленная система, включающая мукомольный завод мощностью 100 тысяч тонн, масло­жировой завод мощностью 300 тысяч тонн и логистический центр сбора и распределения зерновой и масляной продукции с объемом перевалки в миллионы тонн. Успешно продвигается работа по созданию зарубежного демонстрационного парка сельскохозяйственных технологий версии 2.0, что служит примером для повышения уровня модернизации и международной конкурентоспособнос­ти региональной зерновой и масляной промышленности.

В сфере сотрудничества по мелиорации засоленных земель наш университет совместно с Казахским национальным аграрным исследовательским университетом в июне 2024 года в Алматы создал «Китайско-Казахстанский демонстрационный парк технологий мелиорации засоленных земель и эффективного использования воды в сельском хозяйстве». Это направлено на решение серьезной проблемы засоления почв в засушливых внутренних районах Южного Казахстана, которая существенно ограничивает высококачественное развитие сельского хозяйства. В этом демонстрационном парке уже построены современные сооружения мониторинга и орошения, включая комплексную агрометеоро­логическую станцию, систему мониторинга влажнос­ти почвы и интеллектуальную капельную систему орошения. Здесь систематически проводятся научно-исследовательские работы, отбор солевыносливых сортов сельскохозяйственных культур, демонстрация технологий водосберегающего и солерегулирую­щего орошения, оптимизация методов подавления засоления при выращивании и применение нового мелиоранта.

На основе достигнутых результатов в строительстве демонстрационного парка Китай, Казахстан и Пакистан совместно подали заявку на один проект в рамках Национальной ключевой программы исследований и разработок, что заложило прочную основу для углубления международного сотрудничества в области мелиорации засоленных земель в регионе и сформировало устойчивую новую модель управления ими в засушливых зонах за рубежом.

Исследования по современным технологиям в животноводстве ведутся между Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства и СКГУ имени Козыбаева в двух совместных демонстрационных парках на базе передовых молочно-товарных ферм СКО: в ТОО «Қызылжар сүт» и КТ «Мамбетов и К». В рамках этого партнерства уже проведены два учебных курса по современным технологиям в животноводстве, на которых прошли подготовку 33 участника – специалисты в области науки, образования и практикующие фермеры с данных предприятий.

Эти плодотворные результаты сотрудничества воплощают многолетний интеллектуальный вклад нашего университета и казахстанских партнеров. Они не только являются ярким свидетельством тесного взаимодействия между нашим вузом и партнерами из Казахстана, но и отражают реальный пример того, как технологические и модельные инновации совместно способствуют повышению уровня сельскохозяйственной модернизации в регионе.

Ербол Исакаев: – В прошлом году делегация Северо-Казахстанской области во главе с акимом Гауезом Нурмухамбетовым посетила провинцию Шэньси в рамках официального визита в Китай. Прошли ключевые встречи, направленные на укрепление партнерства между регионами. В состав делегации вошли и представители нашего вуза. В ходе визита состоялось подписание ряда сог­лашений, которые не только открывают новые возможности для региона, но и оказывают значительное влияние на развитие совместных казахстанско-китайских научных проектов. Эти договоренности направлены на реализацию исследований, внедрение передовых технологий и привлечение инвестиций в аграрный сектор Северного Казахстана.

В частности, в Китае запущена совместная лаборатория по животноводству.

В декабре 2024 года на базе нашего университета проведена Международная научно-технологическая сессия по сельскому хозяйству с активным учас­тием ученых СЗУСЛХ и фермеров из различных регионов Казахстана. По итогам ее работы разработаны и поданы два научно-технических задания по

заявкам аграриев на программно-целевое финансирование МНВО РК, их бюджет составляет два миллиар­да тенге.

Наши проекты в области селекции растений, генетики животных и водных ресурсов открывают уникальные возможности для внедрения передовых технологий в сельское хозяйство Северного Казахстана. Эти разработки поз­волят увеличить урожайность, повысить продуктивность животноводства и обеспечить более рациональное использование воды, что особенно важно для региона.

– Не могли бы вы рассказать о прог­рессе в сотрудничестве между Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства и Северо-Казахстанским университетом имени Манаша Козыбае­ва в области исследований водных ресурсов?

Wu Pute: – Трехстороннее сотрудничест­во между Северо-Западным университетом сельского и лес­ного хозяйства, СКУ имени Козыбае­ва и Университетом Аризоны США достигло существенного прогресса. В мае 2024 года три вуза совместно подписали меморандум о сотрудничестве по созданию Международного научного центра водных ресурсов. В июне Китайско-американско-казахстанский центр исследований водных ресурсов был официально открыт в Kozybayev University в Петропавловске. Центр сосредоточен на трех ключевых вызовах в области водных ресурсов Казахстана: создание системы защиты от наводнений в городах, разработка технологий динамического мониторинга качества воды и повышение эффективности водосбережения в богарном земледелии.

В сфере обмена кадрами стороны провели несколько тематических обсуж­дений ключевых технологий, таких как «строительство демонстрационного парка высокоэффективного водосберегаю­щего орошения» и «прогнозирование паводков от таяния снега и утилизация ресурсов». Они применили китайские решения на местной практике через техническое обучение на местах. Особенно стоит отметить, что предложенная нашим университетом комплексная прог­рамма управления паводками от таяния снега получила высокую оценку Министерства сельского хозяйства РК на первом Международном симпозиуме по сельскохозяйственным технологиям в Казахстане.

В настоящее время два университета совместно подали заявку в Минис­терство науки и высшего образования Республики Казахстан на проект, где включены задачи по моделированию процессов паводков от таяния снега и высокоэффективному использованию водных ресурсов.

Заглядывая вперед, мы продолжим углублять сотрудничество на трех уровнях: во-первых, совмест­но создать лаборатории, во-вторых, проводить вместе подготовку кадров и, в-третьих, содействовать демонстрации и распространению технологий. Эти достижения сотрудничества будут непосредственно способствовать водной, продовольственной и экологичес­кой безопасности Казахстана, а также улучшению благосостояния населения. Ожидается, что эффективность использования воды в сельском хозяйстве повысится более чем на 10 процентов, а ущерб от наводнений сократится на 20 процентов после ознакомления с китайским опытом управления водными ресурсами в засушливых регионах стран вдоль «Одного пояса – одного пути».

– В каких направлениях будет осуществляться дальнейшее сотрудничество между вузами-партнерами? Какие векторы станут наиболее актуальными в ближайшие годы?

Ербол Исакаев: – Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева и Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства Китая планируют расширять сотрудничество в нескольких приоритетных направлениях. В первую очередь это совместные научные исследования в области устойчивого сельского хозяйства, водных ресурсов, селекции генетики сельскохозяйственных культур и сферы животноводства, улучшения качества кормов. Также планируется продолжать развивать академический обмен студентами и магистрантами, стажировки для преподавателей, участие в международных школах и краткосрочных программах.

Уверен, что все это даст положительный импульс развитию не только нашего университета, но и северного региона Казахстана в целом, где исторически аграрная сфера является доминирующей. Позволит совершенствовать подготовку кадров, увеличит исследовательский потенциал, сможет укрепить связку «наука – производство».