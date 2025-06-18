Международные проекты расширяют возможности образовательных инициатив
О совместных разработках и планах ведущих вузов Республики Казахстан и КНР нам рассказали ректор Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства Китая Wu Pute и председатель правления – ректор Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Ербол Исакаев.
– В каких областях Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства осуществляет практическое сотрудничество с сельскохозяйственными научно-образовательными учреждениями Казахстана? Расскажите, пожалуйста, подробнее о нескольких наиболее показательных примерах сотрудничества.
Wu Pute: – Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства (СЗУСЛХ) осуществляет всестороннее и многоуровневое практическое сотрудничество с рядом сельскохозяйственных научно-образовательных учреждений Казахстана, достигнув значительных результатов.
В сентябре 2013 года во время первого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан была выдвинута инициатива совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути, и ваша страна стала первой из поддержавших инициативу «Один пояс – один путь». В этом контексте для укрепления научно-технологического сотрудничества в сфере сельского хозяйства в ноябре 2016 года Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства совместно с аграрными научно-образовательными учреждениями и предприятиями Казахстана и других стран инициировал создание альянса по научно-образовательным инновациям в сельском хозяйстве в рамках Шелкового пути.
За почти 10 лет развития к альянсу присоединились 120 вузов, научных учреждений и предприятий из 19 стран, включая 8 казахстанских организаций-членов. В июле этого года в Алматы состоится X ежегодная конференция альянса, которая ознаменует новый этап преемственного развития нашей организации.
СЗУСЛХ сотрудничает с ведущими аграрными вузами Казахстана, такими как Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, Казахский национальный аграрный исследовательский университет, Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева и Государственный университет имени Шакарима. Используя географическое преимущество расположения в засушливых и полузасушливых регионах, стороны достигли значительных результатов в научных исследованиях, подготовке кадров и демонстрации технологий.
– Какие конкретные достижения и результаты были получены в рамках партнерства Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства КНР и СКУ имени Козыбаева (Kozybayev University)?
Ербол Исакаев: – Сегодня одним из ключевых стратегических партнеров Kozybayev University является Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства Китая. Тесное сотрудничество началось после того, как мы присоединились к международному Альянсу сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций Шелкового пути в 2017 году.
Проектом, доказавшим свою эффективность, стал совместный агротехнопарк в Петропавловске. Здесь ведется экологическое сортоиспытание сельскохозяйственных культур, адаптированных к климатическим условиям Северного Казахстана. В частности, изучаются такие культуры, как пшеница, рапс, картофель, кукуруза, подсолнечник, просо, гречиха, чечевица. Это позволит наладить научное сопровождение сельского хозяйства, повысить урожайность и устойчивость культур, а также приблизить
научные исследования к практике. На основе этих испытаний мы видим хорошие перспективы для создания новых сортов, которые будут лучше адаптированы к специфическим условиям северного региона Казахстана, что значительно повысит эффективность и устойчивость агропроизводства.
Также на базе Kozybayev University были открыты совместные лаборатории по биотехнологии растений и животноводству. Они ориентированы на прикладные исследования. Например, по безвирусному семеноводству картофеля, селекционному улучшению пород животных, а также вопросам устойчивости агроэкосистем. Эти лаборатории способствуют внедрению инноваций непосредственно в производственную среду.
По направлению агрономии более 10 преподавателей завершили научные стажировки в лабораториях Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства, имеются совместные научные публикации.
Ученых СЗУСЛХ на постоянной основе приглашают для чтения лекций в СКУ имени Манаша Козыбаева, где в течение одного месяца проводят занятия для обучающихся, тренинги для преподавателей и разрабатывают совместные проекты. Программа поддерживается Министерством науки и высшего образования Казахстана.
Нельзя не отметить, что новым драйвером взаимодействия стало подписание Главами наших государств Соглашения о создании Китайско-Казахстанского центра сельскохозяйственной науки и образования между Казахским агротехническим исследовательским университетом имени Сакена Сейфуллина, Северо-Казахстанским университетом имени Манаша Козыбаева, Университетом имени Шакарима и Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства Китая. Данное историческое событие прошло в рамках саммита ШОС в Астане в 2024 году.
– Как осуществляется сотрудничество между двумя вузами в области подготовки кадров? Удалось ли создать долгосрочную стабильную программу по академическому обмену студентами? Как реализуется данный проект в настоящее время, включая масштаб отбора студентов, профессиональные направления, а также адаптацию учащихся в принимающей стране?
Wu Pute: – Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства и Kozybayev University установили углубленное сотрудничество в области подготовки кадров. В 2024 году два университета официально подписали соглашение о программе двойных дипломов в области агрономии и технологии производства продуктов животноводства, создав долгосрочный и стабильный механизм подготовки кадров и студенческого обмена.
В рамках реализации проекта наш университет уже направил 60 талантливых студентов и магистрантов в Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева для прохождения учебных стажировок продолжительностью от 3 до 6 месяцев. Эти студенты преимущественно обучаются по ключевым направлениям, таким как агрономия и животноводство. Благодаря практике в Казахстане они не только улучшили навыки применения русского языка, но и глубоко изучили особенности сельскохозяйственного производства в Центральной Азии. Стоит отметить, что в рамках обменной программы 2023 года 5 выдающихся студентов нашего университета удостоились личной встречи с Президентом Казахстана
Касым-Жомартом Токаевым.
В свою очередь наш университет принял 25 студентов из Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева, которые прибыли тремя группами для обмена и обучения. Эти студенты в нашем университете углубленно изучают такие специализированные курсы, как генетика и селекция растений, питание животных и наука о кормах, а также участвовали в соответствующих научно-исследовательских проектах. Благодаря взаимным визитам и обменам студенты обеих сторон не только расширили международный кругозор, но и установили прочную дружбу в профессиональной практике.
Механизм двустороннего обмена эффективно способствует научному сотрудничеству между университетами в таких областях, как селекция растений и зоотехния. Подготовлена группа междисциплинарных специалистов для китайско-казахстанского сельскохозяйственного сотрудничества, обладающих как профессиональными знаниями, так и глубоким пониманием культуры обеих стран.
Ербол Исакаев: – В начале июня мы проводили шестерых магистрантов на родину в Китай, они успешно завершили обучение в Kozybayev University. Вручили ребятам соответствующие сертификаты. В течение семестра они не только постигали теорию в вузе, но также побывали на выездных практических занятиях в агроформированиях СКО, вели научные исследования в агротехнопарке.
В рамках работы агротехнопарка два наших выпускника успешно закончили обучение в магистратуре в вузе-партнере по направлению «Агрономия». Кроме того, в данный момент в докторантуре Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства на программах «Животноводство» и «Пищевая безопасность» обучаются два преподавателя СКУ имени Козыбаева.
В этом году конкурсный отбор в докторантуру по программе «Лесные ресурсы и лесоводство» прошла наша выпускница. Она приступит к обучению в сентябре 2025 года. В дальнейшем мы планируем развивать это направление подготовки совместных кадров.
– По каким основным направлениям Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства с Северо-Казахстанским университетом имени Манаша Козыбаева и другими вузами ведет совместные исследования? Какие практические научные результаты уже достигнуты? Как организовано повседневное управление совместными демонстрационными парками сельскохозяйственных технологий и лабораториями? Как эти достижения сотрудничества способствуют развитию сельского хозяйства в Казахстане?
Wu Pute: – В последние годы наш университет активно поддерживает инициативу китайского правительства «Один пояс – один путь», углубляя всестороннее сотрудничество с Казахстаном в области сельскохозяйственных технологий и добившись ряда прорывных результатов.
В настоящее время совместно с учеными Северо-Казахстанского университета поданы и утверждены два национальных научно-исследовательских проекта Китая и Казахстана; под руководством нашего вуза успешно подана заявка в ШОС на один международный проект сотрудничества с участием Китая, Казахстана и Пакистана; совместно опубликованы три научные статьи в высокорейтинговых мировых журналах и подготовлена монография «Животноводство Центральной Азии – Казахстан». Эти достижения свидетельствуют о том, что научно-техническое сотрудничество Китая и Казахстана в области животноводства вступило в этап практического развития.
В последние годы наш университет предоставил казахстанским партнерам 260 элитных сортов, охватывающих 8 видов культур; успешно отобрал 9 новых элитных сортов с отличными агрономическими характеристиками и региональной адаптивностью из 4 основных категорий; совместно вывел более 20 новых сортов пшеницы с высокой сопротивляемостью и улучшенным качеством, что позволило увеличить среднюю урожайность более чем на 20 процентов.
В то же время углубляется сотрудничество между нашим университетом и группой компаний «Айцзюй»: в Кокшетау создана ключевая демонстрационная зона, где в больших масштабах внедряются такие зеленые высокоурожайные технологии, как широкорядный бороздной посев пшеницы. В Казахстане сформирована новая модель производства сельхозпродукции по заказам на площади 1,5 миллиона гектаров в год, построена современная промышленная система, включающая мукомольный завод мощностью 100 тысяч тонн, масложировой завод мощностью 300 тысяч тонн и логистический центр сбора и распределения зерновой и масляной продукции с объемом перевалки в миллионы тонн. Успешно продвигается работа по созданию зарубежного демонстрационного парка сельскохозяйственных технологий версии 2.0, что служит примером для повышения уровня модернизации и международной конкурентоспособности региональной зерновой и масляной промышленности.
В сфере сотрудничества по мелиорации засоленных земель наш университет совместно с Казахским национальным аграрным исследовательским университетом в июне 2024 года в Алматы создал «Китайско-Казахстанский демонстрационный парк технологий мелиорации засоленных земель и эффективного использования воды в сельском хозяйстве». Это направлено на решение серьезной проблемы засоления почв в засушливых внутренних районах Южного Казахстана, которая существенно ограничивает высококачественное развитие сельского хозяйства. В этом демонстрационном парке уже построены современные сооружения мониторинга и орошения, включая комплексную агрометеорологическую станцию, систему мониторинга влажности почвы и интеллектуальную капельную систему орошения. Здесь систематически проводятся научно-исследовательские работы, отбор солевыносливых сортов сельскохозяйственных культур, демонстрация технологий водосберегающего и солерегулирующего орошения, оптимизация методов подавления засоления при выращивании и применение нового мелиоранта.
На основе достигнутых результатов в строительстве демонстрационного парка Китай, Казахстан и Пакистан совместно подали заявку на один проект в рамках Национальной ключевой программы исследований и разработок, что заложило прочную основу для углубления международного сотрудничества в области мелиорации засоленных земель в регионе и сформировало устойчивую новую модель управления ими в засушливых зонах за рубежом.
Исследования по современным технологиям в животноводстве ведутся между Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства и СКГУ имени Козыбаева в двух совместных демонстрационных парках на базе передовых молочно-товарных ферм СКО: в ТОО «Қызылжар сүт» и КТ «Мамбетов и К». В рамках этого партнерства уже проведены два учебных курса по современным технологиям в животноводстве, на которых прошли подготовку 33 участника – специалисты в области науки, образования и практикующие фермеры с данных предприятий.
Эти плодотворные результаты сотрудничества воплощают многолетний интеллектуальный вклад нашего университета и казахстанских партнеров. Они не только являются ярким свидетельством тесного взаимодействия между нашим вузом и партнерами из Казахстана, но и отражают реальный пример того, как технологические и модельные инновации совместно способствуют повышению уровня сельскохозяйственной модернизации в регионе.
Ербол Исакаев: – В прошлом году делегация Северо-Казахстанской области во главе с акимом Гауезом Нурмухамбетовым посетила провинцию Шэньси в рамках официального визита в Китай. Прошли ключевые встречи, направленные на укрепление партнерства между регионами. В состав делегации вошли и представители нашего вуза. В ходе визита состоялось подписание ряда соглашений, которые не только открывают новые возможности для региона, но и оказывают значительное влияние на развитие совместных казахстанско-китайских научных проектов. Эти договоренности направлены на реализацию исследований, внедрение передовых технологий и привлечение инвестиций в аграрный сектор Северного Казахстана.
В частности, в Китае запущена совместная лаборатория по животноводству.
В декабре 2024 года на базе нашего университета проведена Международная научно-технологическая сессия по сельскому хозяйству с активным участием ученых СЗУСЛХ и фермеров из различных регионов Казахстана. По итогам ее работы разработаны и поданы два научно-технических задания по
заявкам аграриев на программно-целевое финансирование МНВО РК, их бюджет составляет два миллиарда тенге.
Наши проекты в области селекции растений, генетики животных и водных ресурсов открывают уникальные возможности для внедрения передовых технологий в сельское хозяйство Северного Казахстана. Эти разработки позволят увеличить урожайность, повысить продуктивность животноводства и обеспечить более рациональное использование воды, что особенно важно для региона.
– Не могли бы вы рассказать о прогрессе в сотрудничестве между Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства и Северо-Казахстанским университетом имени Манаша Козыбаева в области исследований водных ресурсов?
Wu Pute: – Трехстороннее сотрудничество между Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства, СКУ имени Козыбаева и Университетом Аризоны США достигло существенного прогресса. В мае 2024 года три вуза совместно подписали меморандум о сотрудничестве по созданию Международного научного центра водных ресурсов. В июне Китайско-американско-казахстанский центр исследований водных ресурсов был официально открыт в Kozybayev University в Петропавловске. Центр сосредоточен на трех ключевых вызовах в области водных ресурсов Казахстана: создание системы защиты от наводнений в городах, разработка технологий динамического мониторинга качества воды и повышение эффективности водосбережения в богарном земледелии.
В сфере обмена кадрами стороны провели несколько тематических обсуждений ключевых технологий, таких как «строительство демонстрационного парка высокоэффективного водосберегающего орошения» и «прогнозирование паводков от таяния снега и утилизация ресурсов». Они применили китайские решения на местной практике через техническое обучение на местах. Особенно стоит отметить, что предложенная нашим университетом комплексная программа управления паводками от таяния снега получила высокую оценку Министерства сельского хозяйства РК на первом Международном симпозиуме по сельскохозяйственным технологиям в Казахстане.
В настоящее время два университета совместно подали заявку в Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан на проект, где включены задачи по моделированию процессов паводков от таяния снега и высокоэффективному использованию водных ресурсов.
Заглядывая вперед, мы продолжим углублять сотрудничество на трех уровнях: во-первых, совместно создать лаборатории, во-вторых, проводить вместе подготовку кадров и, в-третьих, содействовать демонстрации и распространению технологий. Эти достижения сотрудничества будут непосредственно способствовать водной, продовольственной и экологической безопасности Казахстана, а также улучшению благосостояния населения. Ожидается, что эффективность использования воды в сельском хозяйстве повысится более чем на 10 процентов, а ущерб от наводнений сократится на 20 процентов после ознакомления с китайским опытом управления водными ресурсами в засушливых регионах стран вдоль «Одного пояса – одного пути».
– В каких направлениях будет осуществляться дальнейшее сотрудничество между вузами-партнерами? Какие векторы станут наиболее актуальными в ближайшие годы?
Ербол Исакаев: – Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева и Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства Китая планируют расширять сотрудничество в нескольких приоритетных направлениях. В первую очередь это совместные научные исследования в области устойчивого сельского хозяйства, водных ресурсов, селекции генетики сельскохозяйственных культур и сферы животноводства, улучшения качества кормов. Также планируется продолжать развивать академический обмен студентами и магистрантами, стажировки для преподавателей, участие в международных школах и краткосрочных программах.
Уверен, что все это даст положительный импульс развитию не только нашего университета, но и северного региона Казахстана в целом, где исторически аграрная сфера является доминирующей. Позволит совершенствовать подготовку кадров, увеличит исследовательский потенциал, сможет укрепить связку «наука – производство».