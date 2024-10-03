По следам степной цивилизации

Организатором симпозиума «Горизонты и парадигмы археологии Евразии на современном этапе», посвященного 100-летию со дня рождения известного археолога доктора исторических наук Кемаля Акишева, выступил Институт археологии им. А. Х. Маргулана.

В ходе трехдневной работы были обсуж­дены и выработаны методы решения актуальных вопросов и фундаментальных проблем археологии Евразии. Среди поднятых тем – «Каменный век Казахстана: от палеолита к раннему металлу», «Культурно-исторические процессы в евразийских степях в эпоху раннего металла: традиции и инновации», «Саки азиатские и скифы европейские: общее и особенное», «Кочевники и урбанизм степной Евразии в средние века», «Меж­дисциплинарные исследования в археологии: достижения и перспективы интеграции».

Как отметила директор Научно-исследовательского института археологии им. К. А. Акишева при ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Марал Хабдулина, патриарх казахстанской археологии сформулировал ряд важнейших научных направлений, которые имеют фундаментальное значение для дальнейшего изучения истории.

– Блок теоретических исследований ученого посвящен генезису и становлению степных этносов древности, проис­хождению и развитию номадизма, изу­чению концептуальных основ степной цивилизации, а также проблемам культурогенеза. Работы Кемаля Акишевича сегодня требуют актуализации в современных научных дискуссиях. Он внес неоценимый вклад в археологическую науку и культурное наследие Казах­стана, – подчеркнула Марал Хабдулина.

Среди участников симпозиума была и представитель Берлинского университета Таня Шрайбер. Она родилась в Казах­стане, в возрасте восьми лет переехала в Германию. По признанию археолога, она очень впечатлена своей исторической родиной и высоким уровнем докладов экспертов.

Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Ирина Аржанцева в своем докладе представила результаты многолетней совместной с казахстанскими коллегами исследовательской работы по изучению средневекового городища Жанкент. По окончании исследований в Кызылординском университете им. Коркыт-ата был создан Центр археологии и этнографии.

Подводя итоги, участники симпозиу­ма подчеркнули, что археологические исследования на Евразийском континенте еще откроют миру тайны древних цивилизаций, и для этого необходимо объединить усилия ученых из разных стран. Прошедший форум в Алматы стал отличной диалоговой площадкой для научных дискуссий. После завершения панельных сессий участники симпозиума посетили Центральный государственный музей РК, где была организована выставка «Кемаль Акишев – Полярная звезда казахстанской археологии».