Заключенный выманил у казахстанцев 39 млн тенге – новые подробности в деле мошенника из-за решетки

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О новых подробностях в деле тюремного мошенника рассказали в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным в КУИС, несколько разнящимся с ранее озвученными прокуратурой Алматинской области, в июле прошлого года сотрудники учреждения №12 поселка Заречный совместно с оперативным управлением КУИС МВД РК и сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области пресекли преступную деятельность осужденного.

«Находясь в пенитенциарном учреждении, он на протяжении длительного времени совершал мошеннические действия, зарабатывая миллионы на доверчивых жителях Карагандинской, Актюбинской и Атырауской областей», – говорится в сообщении комитета.

В деле задокументировано 17 эпизодов с ущербом на более чем 39 млн тенге. Однако свою вину заключенный признал лишь в 9 эпизодах, говорят в КУИС.

По информации комитета, материалы направлены в управление полиции (УП) Караганды.

«9 марта этого года осужденного по постановлению следователя УП Конаева, этапировали в следственный изолятор №71 Талдыкоргана для проведения досудебного расследования», – заключили здесь.

Ранее прокуратура Алматинской области сообщила о заключенном учреждения №12, которого обвиняли в 200 мошеннических кибероперациях с ущербом на сумму более 25 млн тенге.

Вместе с тем облпрокуратура информировала о зарегистрированных фактах бездействия сотрудников исправительного учреждения, переданных в Департамент Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области.