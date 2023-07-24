Двое подростков заразились ВИЧ в Астане

Среди детей до 14 лет случаев ВИЧ в городе не зарегистрировано.

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За полгода в городе Астане выявлено 206 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 2 случая среди подростков. Подробнее о случаях с подростками и о ситуации в ВИЧ-инфекцией в столице корреспонденту Kazpravda.kz рассказала заведующая отделом эпидемиологического надзора за ВИЧ Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Инжу Аймагамбетова.

По информации спикера, у двух девушек 16 и 17 лет ВИЧ выявили при профилактических осмотрах. Уточняется, что факторы риска – беспорядочные половые контакты.

«Обе взяты на диспансерный учет, назначена антиретровирусная терапия, проведены необходимые консультации. Контактные лица, добровольно указанные пациентами, обследованы на ВИЧ. В одном случае установлен источник инфекции – половой партнер», – пояснила Инжу Аймагамбетова.

По данным центра, из выявленных 206 случаев за 6 месяцев текущего года – 65,5% приходится на возраст 20-39 лет. Среди детей до 14 лет случаев ВИЧ не зарегистрировано. 18,5% выявленных – жители других регионов.

Превалирующий путь инфицирования – половой, удельный вес которого составил 89,3%. При этом случаев внутрибольничного и гемотрансфузионного заражения ВИЧ в Астане не зарегистрировано.

По оценке врачей, эпидемиологическая ситуация в Астане стабильная. Эпидемия ВИЧ находится в концентрированной стадии. Показатель на 100 тысяч населения – 15,2. С нарастанием на «Д»-учете состоят 2 044 пациента.

«Центром ВИЧ обеспечен доступ населения к добровольному и конфиденциальному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Обследование – бесплатное для всех категорий населения. В Астане на выявление ВИЧ-инфекции ежегодно тестируется более 300 тысяч человек. За 6 месяцев проведено 206 285 тестов на выявление ВИЧ-инфекции, охват тестированием населения составил 13,9%. Ежегодный прирост тестирования по городу составляет 12-15%. Благодаря своевременному тестированию 88% случаев выявлены на ранних стадиях заболевания», – отметила Аймагамбетова.

Под особым контролем, по ее словам, находится профилактика ВИЧ среди подростков и молодежи. В школьной учебной программе по биологии для 8 и 10 классов предусмотрена тема: «Иммунитет. Виды иммунитета. СПИД. Профилактика СПИДА».

На базе поликлиник работают молодежные центры здоровья, которые оказывают комплексную медико-социальную, психологическую помощь по вопросам сохранения здоровья. Здесь подростки и молодежь могут пройти обследование на ВИЧ.

Спикер уточнила, что законодательство дает право казахстанцам 16 лет и старше на информированное согласие или отказ на оказание профилактической, консультативно-диагностической помощи, за исключением хирургических вмешательств, искусственного прерывания беременности, которые производятся с согласия их родителей или законных представителей.

«Это делает тестирование более доступным и удобным для молодых людей, уменьшает стигматизацию и может способствовать более раннему обнаружению инфекции», – заключила Аймагамбетова.