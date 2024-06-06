Почему у нас экономика больше нефтяная, чем промышленная? Свежий выпуск 6 июня 2024 г. 2:05 71 Марина Демченко О развитии промышленности и основных событиях в реальном секторе экономики в интервью редакции Primeminister.kz рассказал первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр фото с сайта akorda.kz Отвечая на вопросы журналиста, первый вице-премьер отметил, что в ВВП страны доля обрабатывающей промышленности и доля горно-металлургического сектора сравнялись. А в 2024 году обработка должна дать как минимум 6% роста. Для этого, по его словам, во-первых, нужно, чтобы наши действующие предприятия работали, реинвестировали в свое производство, увеличивали объем продукции. Необходимо создавать новые инновационные предприятия. Важно привлекать иностранный капитал для того, чтобы шли инвестиции в экономику нашей страны, и потом продукция уходила на экспорт. К сожалению, рост не обеспечить только за счет внутреннего рынка. Роман Скляр заметил, что, несмотря на проблемы, обрабатывающая промышленность развивается. В качестве примера он привел предприятия очень высокого уровня в обрабатывающей промышленности и горно-металлургическом комплексе: Алматинский вентиляторный завод, завод по производству трансформаторов Asia Trafo, Кентауский трансформаторный завод, группа компаний Railways Systems KZ, шинный завод в Сарани. Понятно, что обрабатывающая промышленность – главный приоритет, и государство уделяет ей много внимания. Здесь речь про увеличение доли местного содержания, привлечение инвестиций, что позволит нам создать высокопродуктивные высокооплачиваемые рабочие места для казахстанской молодежи. Это главная задача. Остальное все приложится: и экспортный потенциал, и импортозамещение, и налоги в бюджет, которые платят предприятия. Одной из проблем обрабатывающей промышленности он считает отсутствие выхода к морю. С 2010 года Казахстан активно выстраивает логистику. Более 32 млрд долларов за последние 12 лет было вложено в развитие инфраструктуры: автомобильные и железные дороги, аэропорты. Для чего это делается? Транспорт по сути своей – сервис. Он должен обслуживать промышленность, экономику страны. Пусть у Казахстана нет выхода к морю, но есть огромные рынки соседей, и туда нужно выходить. Роман Скляр подчеркнул, что эти затраты ложатся бременем на государственный бюджет, однако это оправдано: обрабатывающая промышленность должна иметь рынки сбыта. К тому же отчасти применяется механизм ГЧП. Наши предприниматели работают в тесном контакте с Правительством, с финансовыми государственными институтами в лице АО «НУХ «Байтерек». Роман Скляр не считает наших бизнесменов пассивными. Скорее есть нюансы финансирования: необходимо вкладывать собственные средства, иметь соответствующие залоги и, конечно же, комфортную для них ставку по привлечению кредитов. К слову, в этом году Правительство нашло возможность выдавать достаточно недорогие кредиты для развития промышленных производств. Стимулы и метод убеждения Развивая обрабатывающую промышленность, нужно помнить и о том, что у нас нет таможенной границы между пятью странами ЕАЭС. Чтобы не искажать экономику, неправильно давать те или иные преференции под строительство новых объектов, если те будут производить аналогичную продукцию и конкурировать друг с другом. Это, наверное, путь в никуда. Первый вице-премьер привел пример. В 2019 году Министерство промышленности и торговли Российской Федерации отказалось от идеи строительства нового завода по производству колесных пар в РФ, потому что в Экибастузе новое инновационное предприятие с самым современным европейским оборудованием выпускает 300 тыс. колес ежегодно. Само производство ничем не уступает лучшим мировым образцам. Они совершенно правильно посчитали, что есть другие ниши, которые необходимо занять в том же железнодорожном машиностроении. Даже находясь в едином экономическом пространстве, мы должны заботиться о национальных интересах, отметил он. Это наша первостепенная задача – сохранять производство, сохранять рабочие места и создавать новые. Казахстан не должен ориентироваться на нефть, хотя нефть – это наше конкурентное преимущество. Нужно развивать нефте- и газохимию. А такое конкурентное преимущество, как наличие больших запасов угля, должно нас сподвигнуть на более активное развитие углехимии. Задача, которая стоит перед Правительством по удвоению ВВП к 2029 году, может показаться невыполнимой. Однако нет ничего невыполнимого, нужно активнее работать. Огромный нереализованный потенциал имеется в промышленности, в производстве для внутреннего рынка, импортозамещения. Однако в большей степени мы должны стремиться к экспорту: это и приток валютной выручки, и новый высокий уровень производства. При этом спикер уверен, что цель эта будет достигнута. Каждый регион сможет самостоятельно себя обеспечивать. Страна в целом должна обрести продовольственную независимость по некоторым группам товаров и по основной промышленной продукции также выйти на самодостаточность. При этом Роман Скляр признался, что некоторые нефтяные и горнодобывающие компании находят массу отговорок, лишь бы не поддерживать собственное производство. Их приходится убеждать, а локализация движется не так быстро, как хотелось бы. Но в другом направлении – развитие собственных производств – наши крупные компании хорошо продвигаются. Если раньше весь выпущенный алюминий уходил на экспорт, то в прошлом году с существенным ростом 51 тыс. тонн алюминия были переработаны уже внутри страны. Это следующий передел, новые рабочие места, более высокая добавленная стоимость, налоги и прочее. Говорили и о том, что есть люди, сознательно работающие против собственной страны, против собственной промышленности. Они пытаются манипулировать общественным мнением, когда, к примеру, речь заходит об утильсборе. ...С полным текстом интервью Романа Скляра редакции Primeminister.kz можно ознакомиться на сайте Премьер-министра РК. #экономика #промышленность #интервью #Роман Скляр