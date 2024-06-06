Почему у нас экономика больше нефтяная, чем промышленная?

Отвечая на вопросы журналиста, первый вице-премьер отметил, что в ВВП страны доля обрабатывающей промышленности и доля горно-металлургического сектора сравнялись. А в 2024 году обработка должна дать как минимум 6% роста.

Для этого, по его словам, во-первых, нужно, чтобы наши действующие предприятия работали, реинвестировали в свое производство, увеличивали объем продукции. Необходимо соз­давать новые инновационные предприятия. Важно привлекать иностранный капитал для того, чтобы шли инвестиции в экономику нашей страны, и потом продукция уходила на экспорт. К сожалению, рост не обеспечить только за счет внутреннего рынка.

Роман Скляр заметил, что, несмотря на проблемы, обрабатывающая промышленность развивается. В качестве примера он привел предприятия очень высокого уровня в обрабатывающей промышленности и горно-металлургическом комплексе: Алматинский вентиляторный завод, завод по производству трансформаторов Asia Trafo, Кентауский трансформаторный завод, группа компаний Railways Systems KZ, шинный завод в Сарани.

Понятно, что обрабатывающая промышленность – главный приоритет, и государство уделяет ей много внимания. Здесь речь про увеличение доли местного содержания, привлечение инвестиций, что позволит нам соз­дать высокопродуктивные высокооплачиваемые рабочие места для казахстанской молодежи. Это главная задача. Остальное все приложится: и экспортный потенциал, и импортозамещение, и налоги в бюджет, которые платят предприятия.

Одной из проблем обрабаты­вающей промышленности он считает отсутствие выхода к морю.

С 2010 года Казахстан активно выстраивает логистику. Более 32 млрд долларов за последние 12 лет было вложено в развитие инфраструктуры: автомобильные и железные дороги, аэропорты. Для чего это делается? Транспорт по сути своей – сервис. Он должен обслуживать промышленность, экономику страны.

Пусть у Казахстана нет выхода к морю, но есть огромные рынки соседей, и туда нужно выходить. Роман Скляр подчеркнул, что эти затраты ложатся бременем на государственный бюджет, однако это оправдано: обрабатываю­щая промышленность должна иметь рынки сбыта. К тому же отчасти применяется механизм ГЧП. Наши предприниматели работают в тесном контакте с Правительством, с финансовыми государственными институтами в лице АО «НУХ «Байтерек».

Роман Скляр не считает наших бизнесменов пассивными. Скорее есть нюансы финансирования: необходимо вкладывать собственные средства, иметь соответствующие залоги и, конечно же, комфортную для них ставку по привлечению кредитов. К слову, в этом году Правительство нашло возможность выдавать достаточно недорогие кредиты для развития промышленных производств.

Стимулы и метод убеждения

Развивая обрабатывающую промышленность, нужно помнить и о том, что у нас нет таможенной границы между пятью странами ЕАЭС. Чтобы не искажать экономику, неправильно давать те или иные преференции под строительство новых объектов, если те будут производить аналогичную продукцию и конкурировать друг с другом. Это, наверное, путь в никуда.

Первый вице-премьер привел пример. В 2019 году Министерство промышленности и торговли Российской Федерации отказалось от идеи строительства нового завода по производству колесных пар в РФ, потому что в Экибастузе новое инновационное предприятие с самым современным европейским оборудованием выпускает 300 тыс. колес ежегодно. Само производство ничем не усту­пает лучшим мировым образцам. Они совершенно правильно посчитали, что есть другие ниши, которые необходимо занять в том же железнодорожном машиностроении.

Даже находясь в едином экономическом пространстве, мы должны заботиться о национальных интересах, отметил он. Это наша первостепенная задача – сохранять производство, сохранять рабочие места и создавать новые.

Казахстан не должен ориентироваться на нефть, хотя нефть – это наше конкурентное преимущество. Нужно развивать нефте- и газохимию. А такое конкурентное преимущество, как наличие больших запасов угля, должно нас сподвигнуть на более активное развитие углехимии.

Задача, которая стоит перед Правительством по удвое­нию ВВП к 2029 году, может показаться­ невыполнимой. Однако нет ничего невыполнимого, нужно активнее работать.

Огромный нереализованный потенциал имеется в промышленности, в производстве для внутреннего рынка, импортозамещения. Однако в большей степени мы должны стремиться к экспорту: это и приток валютной выручки, и новый высокий уровень производства.

При этом спикер уверен, что цель эта будет достигнута. Каждый регион сможет самостоятельно себя обеспечивать. Страна в целом должна обрести продовольственную независимость по некоторым группам товаров и по основной промышленной продукции также выйти на самодостаточность.

При этом Роман Скляр признался, что некоторые нефтяные и горнодобывающие компании находят массу отговорок, лишь бы не поддерживать собственное производство. Их приходится убеж­дать, а локализация движется­ не так быстро, как хотелось бы.

Но в другом направлении – развитие собственных производств – наши крупные компании хорошо продвигаются. Если раньше весь выпущенный алюминий уходил на экспорт, то в прошлом году с существенным ростом 51 тыс. тонн алюминия были переработаны уже внутри страны. Это следую­щий передел, новые рабочие мес­та, более высокая добавленная стоимость, налоги и прочее.

Говорили и о том, что есть люди, сознательно работающие против собственной страны, против собственной промышленности. Они пытаются манипулировать общественным мнением, когда, к примеру, речь заходит об утильсборе.

...С полным текстом интервью Романа Скляра редакции Primeminister.kz можно ознакомиться на сайте Премьер-министра РК.