Почему вы такие жестокие?

Колонка обозревателя
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Елена Ульянкина

Жестокость подростков из Темиртау шокировала казахстанцев.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На днях в соцсеть просочилась видеозапись, на которой агрессивные тинейджеры избивают пенсионера, плюют ему в лицо и оскорбляют, используя нецензурные выражения. Оказалось, что они обманом проникли в квартиру одинокого старика, ограбили и стали издеваться над ним. Свои «подвиги» юнцы сняли на камеру смартфона, а потом хвастались перед знакомыми: мол, смотрите, какие мы крутые!

Кто-то из невольных зрителей слил видеоролик в соцсеть. Там его отыскали полицейские, установили личности злоумышленников и задержали их. Оказалось, что над беззащитным стариком издевались пятеро подростков. На них завели уголовное дело за грабеж группой лиц по предварительному сговору. Несовершеннолетним грозит ограничение свободы на срок от трех до семи лет.

Пока пользователи соцсетей обсуждали зверский поступок тинейджеров и требовали для них тюремного срока, вскрылось новое обстоятельство. Выяс­нилось, что еще до задержания двоих из пяти несовершеннолетних мучителей выследили другие подростки и намяли им бока – в отместку за избитого пенсионера.

Этих мстителей полицейские тоже задержали – за умышленное причинение вреда. Однако общественное мнение встало на их защиту. Вот что писали люди в соцсетях: «Пацаны, спасибо, что не потеряли свою совесть и чувство справедливости!», «Поощрить и отпустить! Они заступились за беззащитного старика», «Молодцы, ребята! Жаль, что их за это накажут».

Конечно, самосуд – это не решение проблемы. Насилие влечет за собой лишь новое зло. В демократическом государстве, которое мы строим, должен главенствовать Закон. Однако с обывательской точки зрения можно понять тех, кто одобряет действия несовершеннолетних мстителей. К сожалению, в том, что казахстанцы поддерживают самосуд, есть вина правоо­хранительной системы. Как ни печально, но бывают случаи, когда уголовные дела разваливаются еще до суда. Это порождает недоверие граж­дан к правоохра­нительным органам.

Если с недоверием к власти все более или менее понятно, то остается еще один вопрос: почему современная молодежь такая агрессивная? Почему подростки избивают слабых – детей и стариков, запечатлевая эти зверства на камеру? Одни скажут – плохое воспитание, другие – желание самоутвердиться. Возможно. Но мне кажется, что масла в подростковый огонь подливают гаджеты, TikTok, компьютерные игры и нездоровый эгоизм.

Сколько времени ваш ребенок проводит со смартфоном в руках? Не засекали? А попробуйте-­ка отобрать у него электронную игрушку и посмотрите на его реакцию. Не исключено, что она вам не понравится...

Хайп и хейт – вот то, что сегодня выходит на первый план. Люди обесценивают человеческое достоинство и человеческую жизнь. Заигравшись, подростки теряют ощущение реальности. Но у нас нет запас­ной жизни, как у персонажей компьютерных игр. Думаю, пенсионер из Темиртау, который после избие­ния попал в больницу, от нее бы не отказался. К счастью, он остался жив. А его истязателей ждет справедливый суд.

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#подростки #избиение #пенсионер #старик

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